Повітряні сили збили ракету над Миколаївщиною

Загроза ракетних ударів залишається високою

У небі над Миколаївською областю силами протиповітряної оборони сьогодні знищено крилату ракету «повітря-поверхня» Х-59, випущену російським винищувачем. Про це повідомляє Повітряне командування «Південь» у Facebook.

«4 вересня, близько 06:00, у небі над Миколаївщиною силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» збито крилату ракету класу «повітря-поверхня» Х-59, випущену російським багатофункціональним винищувачем Су-35», – йдеться в повідомленні.

У командуванні нагадують, що загроза ракетних ударів залишається високою. У зв’язку із цим громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Х-59 – радянська і російська високоточна авіаційна ракета класу «повітря-поверхня» середнього радіусу дії. Призначена для ураження важливих наземних та надводних об'єктів противника, прикритих ППО, що візуально виявляються оператором у будь-який час в день у простих метеоумовах, а також різновиди для вседобового та протикорабельного застосування.

Раніше повідомлялося, що сили протиповітряної оборони збили ракету на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, триває 193-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 450 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 49 500 рашистів.