Рашисти знищили в Очакові елеватор з тисячами тонн зерна
Внаслідок рашистського удару в Очакові пошкоджено десятки будинків
Сьогодні вранці російські загарбники вдарили ракетами по Очакові на Миколаївщині. Про це у відеозверненні повідомив заступник міського голови Очакова Олексій Васьков.
«В Очакові цей ранок виявився зовсім недобрим. Зруйновано елеватор в Очакові, знищено декілька тисяч тонн зерна. Зараз наші комунальні служби розбирають завали», – йдеться в повідомленні.
Крім того, пошкоджено десятки будинків. Попередньо, постраждалих немає.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники сьогодні вночі вдарили по лікувальних закладах Миколаєва,
Вчора, 3 вересня, через обстріл рашистів на Миколаївщині загинув восьмирічний хлопчик. Ще двох дітей поранено.
До слова, триває 193-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.
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