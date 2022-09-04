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Рашисти знищили в Очакові елеватор з тисячами тонн зерна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашисти знищили в Очакові елеватор з тисячами тонн зерна
Постраждалих внаслідок ворожої атаки немає
фото ілюстративне

Внаслідок рашистського удару в Очакові пошкоджено десятки будинків

Сьогодні вранці російські загарбники вдарили ракетами по Очакові на Миколаївщині. Про це у відеозверненні повідомив заступник міського голови Очакова Олексій Васьков.

«В Очакові цей ранок виявився зовсім недобрим. Зруйновано елеватор в Очакові, знищено декілька тисяч тонн зерна. Зараз наші комунальні служби розбирають завали», – йдеться в повідомленні.

Крім того, пошкоджено десятки будинків. Попередньо, постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники сьогодні вночі вдарили по лікувальних закладах Миколаєва,

Вчора, 3 вересня, через обстріл рашистів на Миколаївщині загинув восьмирічний хлопчик. Ще двох дітей поранено. 

До слова, триває 193-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Теги: війна зерно Миколаїв

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