ЗСУ вже ліквідували майже 50 тис. рашистів, – Генштаб
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках
За минулу добу українські захисники ліквідували близько 450 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 49 500 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 вересня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 49500 (+450) осіб ліквідовано;
- танків – 2049 (+15) од;
- бойових броньованих машин – 4430 (+27) од;
- артилерійських систем – 1147 (+13) од;
- РСЗВ – 294 (+1) од;
- засоби ППО – 156 (+3) од;
- літаків – 236 (+1) од;
- гелікоптерів – 206 (+1) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864 (+0),
- крилаті ракети – 203 (+0);
- кораблі /катери – 15 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3276 (+8) од;
- спеціальна техніка – 106 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються.
Нагадаємо, триває 193-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.
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