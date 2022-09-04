ЗСУ вже ліквідували майже 50 тис. рашистів, – Генштаб

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 450 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 49 500 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 вересня орієнтовно склали:

особового складу – близько 49500 (+450) осіб ліквідовано;

танків – 2049 (+15) од;

бойових броньованих машин – 4430 (+27) од;

артилерійських систем – 1147 (+13) од;

РСЗВ – 294 (+1) од;

засоби ППО – 156 (+3) од;

літаків – 236 (+1) од;

гелікоптерів – 206 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864 (+0),

крилаті ракети – 203 (+0);

кораблі /катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3276 (+8) од;

спеціальна техніка – 106 (+1).

Втрати окупантів станом на ранок 4 вересня Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 193-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.