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ЗСУ вже ліквідували майже 50 тис. рашистів, – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ вже ліквідували майже 50 тис. рашистів, – Генштаб
Українські захисники вже знищили 4430 бойових броньованих машин ворога
Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 450 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 49 500 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 49500 (+450) осіб ліквідовано;
  • танків – 2049 (+15) од;
  • бойових броньованих машин – 4430 (+27) од;
  • артилерійських систем – 1147 (+13) од;
  • РСЗВ – 294 (+1) од;
  • засоби ППО – 156 (+3) од;
  • літаків – 236 (+1) од;
  • гелікоптерів – 206 (+1) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864 (+0),
  • крилаті ракети – 203 (+0);
  • кораблі /катери – 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3276 (+8) од;
  • спеціальна техніка – 106 (+1).
Втрати окупантів станом на ранок 4 вересня
Втрати окупантів станом на ранок 4 вересня
Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 193-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Теги: окупанти ЗСУ війна

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