Ворог обстріляв лікувальні заклади у Миколаєві

Внаслідок обстрілів у Миколаєві є пошкодження електромережі та водопроводу

Російські загарбники сьогодні вночі вдарили по лікувальних закладах Миколаєва. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

«Російські окупанти не зраджують собі і продовжують тероризувати мирних жителів. Сьогодні вночі під їхні обстріли потрапили лікувальні заклади та житлові будинки у Миколаєві», – йдеться в повідомленні.

Наразі на місцях працюють комунальники та аварійні бригади. Є пошкодження електромережі та водопроводу.

«Збираємо детальну інформацію про наслідки обстрілів. Подробиці повідомлю вам згодом», – додав мер.

Нагадаємо, що у Миколаєві двічі за ніч лунали вибухи.

Вчора, 3 вересня, через обстріл рашистів на Миколаївщині загинув восьмирічний хлопчик. Ще двох дітей поранено.

До слова, триває 193-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.