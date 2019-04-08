Повітря прогріється до +22: прогноз погоди в Україні на 8 квітня



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У Києві сьогодні буде тепла і сонячна погода

Опади сьогодні можливі лише у Закарпатській, Вінницькій та Одеській областях

В Україні у понеділок, 8 квітня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, у Закарпатській області температура повітря підніметься до +22 градусів вдень.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

На півдні країни синоптики прогнозують +14…+18 вдень, у західних регіонах повітря прогріється до +17…+22.

На півночі і сході країни прогнозують +15…+17 вдень і 2…4 вночі. Зазначається, що у Закарпатській, Вінницькій та Одеській областях очікуються опади у вигляді дощів.

У Києві сьогодні буде тепла і сонячна погода. Температура повітря вдень +16…+18 градусів.

Нагадаємо, згідно з прогнозом на 8-9 квітня, у північних, у вівторок і у західних областях місцями невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, на сході 1-6° тепла; вдень 14-19°, на Закарпатті до 24°.