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    Події в Україні

    Повітряні сили назвали найбільшу загрозу для України в небі

    Повітряні сили назвали найбільшу загрозу для України в небі
    фото з відкритих джерел

    У РФ тонни бомб вільного падіння на складах

    Російська авіація становить ще більшу загрозу для України, ніж її ракети. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

    Він наголосив, що на необхідності захистити наше небо, аби на міста не падали авіабомби, які знищують все на своєму шляху.

    «Наше завдання на сьогодні, передусім, Повітряних сил, зенітно-ракетних комплексів та винищувачів - це прикрити небо, щоб не допустити появи тут ворожої авіації»,– сказав Ігнат.

    Він пояснив, якщо ворожа авіація буде використовувати не ракети, а бомби вільного падіння, яких у РФ мільйони тонн на складах, то це загрожує сценарієм того, що було в Маріуполі.

    «Ми ж бачимо, що відбувалося з Маріуполем та іншими прифронтовими містами, коли тактична авіація залітає і скидає бомби по 500 кг, які руйнують фактично все на своєму шляху», – зазначив речник Повітряних сил.

    Він підкреслив, що вже 2,5 місяця російська авіація не залітає в наш повітряний простір, його контролюють українські сили. «Залишилося дочекатися, коли Захід надаватиме нам системи та винищувачі і ми зможемо самотужки закрити небо», – підсумував Ігнат.

    Нагадаємо,Повітряні сили показали, як винищувачі МіГ-29 працюють у небі

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    Теги: росія окупанти ЗСУ авіація війна Україна окупація #stoprussia
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    Повітряні сили назвали найбільшу загрозу для України в небі