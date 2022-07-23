Абхазія протестує проти Путіна: у чому причина (відео)

Жителі окупованої Росією частини Грузії обурилися знищенню реліктового парку

«Громадяни» невизнаної світом Абхазії вийшли на акцію протесту проти будівництва на їхній території чергової резиденції президента Росії Володимира Путіна. Про це пише «Сирена».

Під резиденцію Путіна передадуть 184 гектари в унікальному реліктовому парку міста Піцунда. Про це рішення уже оголосив «президент» Абхазії Аслан Бжанія.

Після цього мешканці цієї квазідержави, обурившись, вийшли на акцію протесту. На протестувальників напали «поліція» і особиста охорона Бжанії.

Разом з тим, «парламент» Абхазії попросив Конституційний суд цієї «країни», яку контролює Росія, перевірити законність рішення про передачу частини парку в Піцунді під будівництво резиденції для Путіна.

Нагадаємо, що, на відміну від Путіна, пересічним росіянам не по кишені уже навіть відпочинок у підконтрольній Росії частині Грузії, відомій як «незалежна Абхазія».