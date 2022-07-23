Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 23 липня

Уночі повітряна тривога була оголошена майже на всій території України

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Вінничині, Одещині, Полтавщині, Житомирщині та Київщині.

Кіровоградська область

Сьогодні зранку – обстріл інфраструтурного об’єкту області. Працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи. Є постраждалі, детальна інформація щодо наслідків наразі уточнюється. Також зранку внаслідок попадання крилатої ракети – руйнування об’єкту залізничної інфраструктури. Інформація щодо постраждалих осіб з’ясовується.

Запорізька область

Гучні вибухи було чутно в обласному центрі вчора ввечері через ворожу атаку з системи «Град». За наявною інформацією, росіяни випустили близько 20 ракет, вони впали в річку Дніпро поблизу селищ Малокатеринівка та Канівське.

Сумщина

Минулої доби ворогом було здійснено артилерійський обстріл Шалигинської громади − 5 прильотів. Вчора ввечері – мінометний обстріл Краснопільської громади. На щастя, без жертв та руйнувань. Вночі Миропільську та Білопільську громаду обстрілювали в мінометів та ствольної артилерії. Попередньо жертв та руйнувань немає.

Чернігівщина

Уночі було шість обстрілів із мінометів, кулеметів, реактивних систем залпового вогню, артилерії. Рашисти обстрілювали території біля населених пунктів Чернігівського, Новгород-Сіверського району. Без жертв та руйнувань.

Дніпропетровщина

Ворог знову обстріляв два райони – Нікопольський та Криворізький. У Червоногригорівській громаді – без жертв на руйнувань. У Широківській та Зеленодольській пошкоджені електромережі та газовід. Людей не зачепило. Інші наслідки з’ясовуються.

Харківщина

Зранку в одному із районів Харкова – приліт, на місці працюють рятувальники і медики, попередньо одна лбдина постраждала, стан – легкий. По області обстрілювали Богодухівський, Ізюмський, Чугуївський, Харківський райони. Горіли в основному приватні будинки та господарські споруди. У Золочевській громаді 4 постраждалих, одна людина загинула.

Луганщина

Штурмові дії у напрямку Верхньокам’янського та Сіверська українські захисники успішно відбили. Ворогом була застосована авіація, здійснені дві артилерійські атаки та чотири спроби обстріл мінометами.

Донеччина

Окупанти застосовували артилерію, міномети, ЗРК «С-300», РСЗВ «Град». Обстріляні: Авдіївка, Соледар, Бахмут, Слов'янськ, смт Курдюмівка, с. Отрадне, с.Ласточкіне, смт. Північне. За добу — 9 поранених цивільних. Рано вранці – обстріл Краматорського району по інфраструктурі залізниці. Обстріл Торецька – пошкоджені житлові будинки та вбито місцевого мешканця. Евакуація населення триває.

Миколаївщина

Сьогодні зранку ворог завдав удару по Миколаєву шістьма ракетами С-300. Внаслідок обстрілів сталося займання на території складського приміщення та сухої трави на відкритій території. Інші влучання були по околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється.

Баштанський район: продовжуються обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської й Широківської громад. Влучання були за межами населених пунктів.

Херсонщина

У Херсоні лунали вибухи, також численні вибухи та обстріли Бериславського та Каховського районів. Про це повідомляють жителі окупованих районів. Бойові дії тривають біля села Давидів Брід, низки населених пунктів Калинівської та Нововоронцовсткій ТГ.

Нагадаємо, 23 липня на світанку було оголошено повітряну тривогу майже у всіх областях України.

Після цього прогриміли вибухи у Миколаєві та Кропивницькому.

Повідомлялося, що вночі окупанти обстріляли Нікополь. Російський снаряд прилетів в одну з громад Нікопольського району. Повідомлень про жертв та постраждалих немає.

У ніч на 23 липня російські війська вдарили по двох районах Дніпропетровської області.