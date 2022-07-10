Повітряні сили показали, як винищувачі МіГ-29 працюють у небі (відео)

Українські захисники прикривають бойові дії ударної авіації

Командування Повітряних сил продемонструвало, як винищувачі прикривають бойові дії з повітря. Відповідне відео з’явилося на сторінці командування у Facebook.

«Так виглядає передній край оборони на Сході України! Українські винищувачі МіГ-29 прикривають з повітря бойові дії ударної авіації Повітряних Сил та підрозділів Сухопутних військ!», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, триває 137-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України. Відзначено переміщення окремих підрозділів ворога в район Білогорівки на Луганщині.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали два удари по командних пунктах, скупченню техніки та польових складах боєприпасів противника в районі Чорнобаївки. Втрати російських окупантів уточнюються.