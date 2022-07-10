  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Повітряні сили показали, як винищувачі МіГ-29 працюють у небі (відео)
рус
    Події в Україні

    Повітряні сили показали, як винищувачі МіГ-29 працюють у небі (відео)

    Українска авіація в дії - Повітряні сили показали, як винищувачі МіГ-29 працюють у небі (відео)
    Українска авіація в дії
    фото: Командування повітряних сил ЗСУ/Facebook

    Українські захисники прикривають бойові дії ударної авіації

    Командування Повітряних сил продемонструвало, як винищувачі прикривають бойові дії з повітря. Відповідне відео з’явилося на сторінці командування у Facebook.

    «Так виглядає передній край оборони на Сході України! Українські винищувачі МіГ-29 прикривають з повітря бойові дії ударної авіації Повітряних Сил та підрозділів Сухопутних військ!», – ідеться у повідомленні.

    Нагадаємо, триває 137-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України. Відзначено переміщення окремих підрозділів ворога в район Білогорівки на Луганщині.

    Українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали два удари по командних пунктах, скупченню техніки та польових складах боєприпасів противника в районі Чорнобаївки. Втрати російських окупантів уточнюються.

    Читайте також: Путін прагне анексувати Харківщину – ISW
    Теги: росія окупанти війна путін Україна Facebook повітря окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Повітряні сили показали, як винищувачі МіГ-29 працюють у небі (відео)