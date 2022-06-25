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    Події в Україні

    Як Україна виявляє рашистських військових злочинців: роз’яснення Нацполіції

    Нацполіція виявляє та ідентифікує російських військових злочинців на записах з камер стеження, супутникових знімках і навіть у соцмережах - Як Україна виявляє рашистських військових злочинців: роз’яснення Нацполіції
    Нацполіція виявляє та ідентифікує російських військових злочинців на записах з камер стеження, супутникових знімках і навіть у соцмережах
    фото: «Главком»

    Поліція відкрила більше 13 тисяч кримінальних справ про військові злочини окупантів

    Нацполіція шукає російських військових, причетних до військових злочинів на території України, у соцмережах та на супутникових картах. Про це голова Нацполіції Ігор Клименко розповів у інтерв’ю виданню НВ.

    За словами Клименка, процес ідентифікації досить складний, для цього використовуються несподівані джерела інформації – як от соцмережі, де самі рашисти у перші місяці викладали фотографії з ідентифікацією (військових частини і округу, населених пунктів тощо).

    Крім того, поліція встановлює чисельність російських військових частин, а потім за допомогою супутникових знімків виявляє, чи були ці підрозділи в Україні.

    Допомагають поліції камери стеження, які були встановлені ви чи на будинках, захоплених рашистами.

    Очільник Нацполіції розповів, що для ідентифікації рашистських військових використовується програма, яка може визначати людей навіть по частинах облич. «Вірогідність збігу приблизно 70−75%», – запевнив Клименко.

    Усього з початку повномасштабної війни Національна поліція відкрила більше 13 тис. кримінальних справ про порушення російськими військовими законів та звичаїв війни. Ще близько 5 тис. – посягання на територіальну цілісність України.

    Також правоохоронці займаються випадками мародерства з боку українських громадян, щодо таких інцидентів відкриті 16,6 тис. кримінальних проваджень. Клименко пояснив, що в основному це крадіжки: «Люди скористалися тим, що мільйонів немає вдома, тим, що автомобілі залишені на парковках».

    Нагадаємо, 21 червня генеральний прокурор США Меррік Гарленд під час візиту до України оголосив про створення групи з розслідування воєнних злочинів Росії.

    Раніше Франція присилала спеціальний підрозділ жандармерії для розслідування військових злочинів у Бучі, Ірпіні та інших населених пунктах Київської області.

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    Теги: Національна поліція України росія окупанти війна Україна поліція окупація Ігор Клименко #stoprussia
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    Як Україна виявляє рашистських військових злочинців: роз’яснення Нацполіції