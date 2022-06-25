«Де ППО?». З'явилося ще одне відео атаки дрона на російський нафтопереробний завод

Відео зафіксувало український дрон за кілька секунд до атаки

Росіяни здивувалися, що український дрон зміг дістатися до їхнього нафтопереробного заводу

У мережі з'явилося ще одне відео, на якому видно, як дрон летить над територією Новошахтинського нафтопереробного заводу, після чого чутно звук вибуху.

«Де ППО?», – здивовано запитує один з авторів відео.

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Нагадаємо, атака дрону на Новошахтинський нафтопереробний завод під Ростовом відбулася вранці 22 червня.

Завод розташований в Красносулинському районі – всього в декількох кілометрах від кордону з Україною.

До відома, родина народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука позбулася шести підприємств у Росії, задіяних у нафтопереробці та нафтопродажу. Серед них – «Новошахтинський завод нафтопродуктів», який потрапив під українські санкції.