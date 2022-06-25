Ракетний удар по Львівщині: стали відомі подробиці

Руйнувань немає, але у амбулаторії ударною хвилею вибиті шибки

На Яворівщині внаслідок ракетного удару пошкоджені об'єкти військової інфраструктури. Про це повідомив у відеозерненні міський голова Новояворівська Володимир Мацелюх. За його словами, незначних ушкоджень зазнали цивільні об'єкти.

«Внаслідок ранкових вибухів є пошкоджені об'єкти військової інфраструктури. Четверо людей є у лікарні з пораненнями, які не загрожують їхньому життю та здоров'ю. Щодо об’єктів цивільної інфраструктури, то руйнувань немає, але у амбулаторії ударною хвилею вибиті шибки, також частково – у приватних оселях», – сказав Володимир Мацелюх.

Також він додав, що на місці працюють аварійно-відновлювальні та рятувальні служби.

Нагадаємо, військовий об’єкт на Яворівщині зазнав ракетного удару о четвертій годині ранку 25 червня. Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За попередньою інформацією, ПВК «Захід» вдалося збити дві ракети. Чотири, на жаль, долетіли.

Відомо, що минула ніч по всій Україні була неспокійною. О 3:20 на всій території країни лунали сирени, була оголошена всеукраїнська повітряна тривога. Жителі багатьох регіонів чули вибухи. Було, ймовірно, збито ракету на Київщині, а також зафіксовано приліт по селищу Десна Чернігівської області.