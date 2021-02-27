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    Пожежа в чернівецькій лікарні: стали відомі нові подробиці

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    Чернівецька лікарня, в якій сталася пожежа - Пожежа в чернівецькій лікарні: стали відомі нові подробиці
    Чернівецька лікарня, в якій сталася пожежа
    Фото: Нацполіція

    Поки що немає остаточної версії причини займання у міській лікарні №1 у Чернівцях

    У Чернівецькій обласній державній адміністрації впевнені, що пожежа в міській лікарні сталася не в результаті самопідпалу пацієнта.

    Встановлено, що на тумбочці одного з пацієнтів загорілася газета.

    Про це в коментарі «Громадському радіо» розповів директор департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Олег Чорний.

    Поки що немає остаточної версії причини займання у міській лікарні №1 у Чернівцях, але самопідпал, вибух кисню або замкнення електропроводки відкидають.

    За словами Чорного, поки що не встановлено, чому загорілася газета на тумбочці пацієнта. Версію з замкненням електропроводки та вибухом кисню також виключають.

    «Я можу сказати, що причиною займання 100% не є самопідпал, вибух кисню чи замкнення електропроводки. Причина підпалу – на тумбочці біля пацієнта загорілася газета, але що спровокувало, що та газета загорілася, є декілька версій, можливо, електрокип’ятильник, можливо, апарат для вимірювання тиску», – сказав він.

    Нагадаємо, у Чернівецькій міській лікарні №1, сьогодні, 27 лютого, сталася пожежа, внаслідок якої загинув один пацієнт медзакладу.

    За версією Державної служби з надзвичайних ситуацій, причиною вибуху міг стати кисневий балон. Згодом цю версію спростували.

    Також стало відомо, що в палаті на момент надзвичайної події перебувало чотири особи. Ще один пацієнт отримав опіки 3-4 ступенів, нині він у реанімації.

    Загалом у палаті на момент вибуху та пожежі перебували чотири пацієнти.

    Сьогодні в мережі зʼявилися фото з місця вибуху.

    Теги: пожежа вибух Чернівці
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