Пожежа в чернівецькій лікарні: стали відомі нові подробиці

Поки що немає остаточної версії причини займання у міській лікарні №1 у Чернівцях

У Чернівецькій обласній державній адміністрації впевнені, що пожежа в міській лікарні сталася не в результаті самопідпалу пацієнта.

Встановлено, що на тумбочці одного з пацієнтів загорілася газета.

Про це в коментарі «Громадському радіо» розповів директор департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Олег Чорний.

Поки що немає остаточної версії причини займання у міській лікарні №1 у Чернівцях, але самопідпал, вибух кисню або замкнення електропроводки відкидають.

За словами Чорного, поки що не встановлено, чому загорілася газета на тумбочці пацієнта. Версію з замкненням електропроводки та вибухом кисню також виключають.

«Я можу сказати, що причиною займання 100% не є самопідпал, вибух кисню чи замкнення електропроводки. Причина підпалу – на тумбочці біля пацієнта загорілася газета, але що спровокувало, що та газета загорілася, є декілька версій, можливо, електрокип’ятильник, можливо, апарат для вимірювання тиску», – сказав він.

Нагадаємо, у Чернівецькій міській лікарні №1, сьогодні, 27 лютого, сталася пожежа, внаслідок якої загинув один пацієнт медзакладу.

За версією Державної служби з надзвичайних ситуацій, причиною вибуху міг стати кисневий балон. Згодом цю версію спростували.

Також стало відомо, що в палаті на момент надзвичайної події перебувало чотири особи. Ще один пацієнт отримав опіки 3-4 ступенів, нині він у реанімації.

Загалом у палаті на момент вибуху та пожежі перебували чотири пацієнти.

Сьогодні в мережі зʼявилися фото з місця вибуху.