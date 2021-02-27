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    «Вилив спирт, він загорівся». Стала відома причина вибуху в чернівецькій лікарні

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    Пацієнтів з лікарні де сталася пожежа евакуюють до інших закладів міста - «Вилив спирт, він загорівся». Стала відома причина вибуху в чернівецькій лікарні
    Пацієнтів з лікарні де сталася пожежа евакуюють до інших закладів міста
    Фто: Молодий Буковинець

    Буковинські чиновники припускають, що до пожежі можуть бути причетні хворі

    Застуник голови Чернівецької облдержадміністрації Наталія Гусак спростувала інформацію про те, що для сьогоднішній вибух у лікарні для хворих на коронавірус стався через кисневий балон. Про це повідомляє «Молодий буковинець».

    Водночас міський голова Чернівців Роман Клічук на місці події повідомив журналістам, що «найімовірніше, сталося загоряння на місці хворого».

    «Версія з кип'ятильником теж відкинута», - сказав Клічук.

    Він додав, що пожежа виникла, «коли всі в палаті відпочивали».

    «Через що це сталося, невідомо. Чи він палив, чи вилив на себе спирт і загорівся... Швидше за все, друга версія», - сказав міський голова.

    Нагадаємо, у Чернівецькій міській лікарні №1, що на вулиці Рівненській, сталася пожежа, внаслідок якої загинув один пацієнт медзакладу. За версією Державної служби з надзвичайних ситуацій, в палаті на 2 поверсі п’ятиповерхової будівлі Міської клінічної лікарні № 1 стався спалах кисневої труби (хлопок)

    Теги: пожежа вибух спирт коронавірус
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