Усі потерпілі від вибуху в чернівецькій лікарні були сусідами по палаті

У чернівецькій міській лікарні №1 трапився вибух, у результаті якого один чоловік загинув та один отримав опіки

Під час інциденту у лікарняній кімнаті перебувало четверо чоловік

Стали відомі нові подробиці вибуху, що стався сьогодні у Чернівецькій міській лікарні №1, де проходять лікування зокрема хворі на коронавірус.

У результаті вибуху та пожежі несуттєво обгоріла одна палата, у якій перебували четверо хворих. На жаль, один із них загинув, інший – у реанімації. Ще двоє пацієнтів почуваються добре. Про це повідомила заступниця голови Чернівецької обласної державної адміністрації Наталія Гусак, передає УНН із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА

На місці події працюють усі оперативні служби.

«Наразі ситуація під контролем. У результаті вибуху та пожежі несуттєво обгоріла одна палата, у якій перебували четверо хворих. На жаль, один із них загинув, інший – у реанімації. Ще двоє пацієнтів почуваються добре та дають покази правоохоронцям. Через дим і неприємний запах ми мусимо перемістити 28 недужих. Їх перевезуть до міських лікарень №3 та №4, а також до обласної лікарні. Частину хворих, стан здоров’я яких у нормі, випишуть», – пояснила Наталія Гусак.

Нагадаємо, у Чернівецькій міській лікарні №1, сьогодні, 27 лютого, сталася пожежа, внаслідок якої загинув один пацієнт медзакладу. За версією Державної служби з надзвичайних ситуацій, причиною вибуху міг стати кисневий балон. Згодом цю версію спростували.