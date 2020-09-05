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    Події в Україні

    Пожежі на Луганщині: рятувальники локалізували два осередки займання

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    Зараз на місці пожеж гасять лісову підстилку і залишки деревини - Пожежі на Луганщині: рятувальники локалізували два осередки займання
    Зараз на місці пожеж гасять лісову підстилку і залишки деревини
    Фото: ДСНС

    Локалізовано два вогнища загоряння сухої трави та лісу в селах Лобачеве та Лопаскине

    У Луганській області рятувальники локалізували два осередки пожежі в селах Лобачеве і Лопаскине.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    Близько 15:30 у п'ятницю, 4 вересня, пожежники ліквідували осередок займання сухої трави біля села Болотене Станично-Луганського району. Станом на 20:00 локалізовано два вогнища загоряння сухої трави та лісу в селах Лобачеве та Лопаскине.

    Зараз на місці пожеж гасять лісову підстилку і залишки деревини, відкритого вогню не спостерігається.

    До гасіння пожеж задіяно 404 чоловіки та 73 одиниці техніки, з них від ДСНС 245 чоловік особового складу та 47 одиниць техніки.

    Як повідомлялося, 2 вересня на території Новоайдарського та Станично-Луганського районів Луганської області виникли серії пожеж в природному середовищі, які охопили загальну площу понад 2000 га.

    Внаслідок пожежі один військовослужбовець загинув, двоє - отримали опіки різного ступеню тяжкості, а також знищено та пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Розпочато провадження за фактом пожеж.

    пожежа Луганщина ДСНС рятувальники ліс
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