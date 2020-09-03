Пожежа на Луганщині: постраждали двоє військових



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На початку липня на Луганщині вже вирували масштабні лісові пожежі

Пожежу вже ліквідовано в населених пунктах Зайцево і Новолуганське

Під час гасіння пожежі в Луганській області постраждали двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. У них термічні опіки.

Про це повідомляє пресцентр Операції Об'єднаних сил.

Загалом до гасіння пожежі залучено майже 600 осіб особового складу та 84 одиниці інженерної та автомобільної техніки підрозділів Збройних сил України і ДСНС.

Пожежу вже ліквідовано в населених пунктах Зайцево і Новолуганське.

«Під час гасіння пожежі, двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали термічні опіки. Їм надано першу медичну допомогу та доправлено до військових медичних закладів», - повідомляє штаб ООС.

Нагадаємо, 1 вересня, під час пожежі на Луганщині стався вибух: поранено рятувальника.

Також тривають масштабні пожежі у Харківській області. Напередодні площа пожежі на території Дворічанського лісництвабільшилася до 500 гектарів, одне село повністю знищено. Вже повністю згоріло село Гороб'ївка, осередки загоряння є в Гряниківці і Кутьківці. Загиблих внаслідок пожежі немає, кількість постраждалих встановлюють.

Зазначимо, що на Харківщині рятувальники гасять пожежу потягом і літаком.

Також відомо, що слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі у Харківській області.

Як повідомлялося, в Україні на 2-4 вересня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.