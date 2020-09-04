На території птахофабрики під Києвом сталася масштабна пожежа (фото)



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Горіли приміщення недіючої птахофабрики Фото: ДСНС

Рятувальники за чотири години ліквідували пожежу

У ніч на 4 вересня сталося загоряння приміщення на території недіючої птахофабрики у с. Зелений Бір Васильківського району Київщини.

Повідомлення про займання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району о 02:02.

На виклик було направлено рятувальників 29 Державної пожежно-рятувальної частини м. Васильків, 49 частини смт Калинівка, 44 частини смт Чабани, 64 частини с. Віта Поштова та 47 Державного пожежно-рятувального поста смт Глеваха. Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю на місце пожежі було встановлено, що горять приміщення недіючої птахофабрики та є загроза розповсюдження вогню на інші будівлі загальною площею 2000 кв. м.

Пожежу було локалізовано о 04:12 та повністю ліквідовано о 06:08.

Під час гасіння пожежі залучались 29 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки.

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомляв «Главком», під час пожежі у багатоповерхівці житлового комплексу «Зелений острів – 2» одна людина загинула, одна шпиталізована.

Зокрема, була шпиталізована людина, яка під час пожежі вибралась на кондиціонер на висоті 24 поверху.