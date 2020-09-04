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    На території птахофабрики під Києвом сталася масштабна пожежа (фото)

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    Горіли&nbsp;приміщення недіючої птахофабрики&nbsp; - На території птахофабрики під Києвом сталася масштабна пожежа (фото)
    Горіли приміщення недіючої птахофабрики 
    Фото: ДСНС

    Рятувальники за чотири години ліквідували пожежу

    У ніч на 4 вересня сталося загоряння приміщення на території недіючої птахофабрики у с. Зелений Бір Васильківського району Київщини.

    Повідомлення про займання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району о 02:02.

    На виклик було направлено рятувальників 29 Державної пожежно-рятувальної частини м. Васильків, 49 частини смт Калинівка, 44 частини смт Чабани, 64 частини с. Віта Поштова та 47 Державного пожежно-рятувального поста смт Глеваха. Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю на місце пожежі було встановлено, що горять приміщення недіючої птахофабрики та є загроза розповсюдження вогню на інші будівлі загальною площею 2000 кв. м.

    Пожежу було локалізовано о 04:12 та повністю ліквідовано о 06:08.

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    На території птахофабрики під Києвом сталася масштабна пожежа (фото)
    На території птахофабрики під Києвом сталася масштабна пожежа (фото)
    На території птахофабрики під Києвом сталася масштабна пожежа (фото)
    На території птахофабрики під Києвом сталася масштабна пожежа (фото)

    Під час гасіння пожежі залучались 29 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки.

    Причина пожежі встановлюється.

    Як повідомляв «Главком», під час пожежі у багатоповерхівці житлового комплексу «Зелений острів – 2» одна людина загинула, одна шпиталізована.

    Зокрема, була шпиталізована людина, яка під час пожежі вибралась на кондиціонер на висоті 24 поверху.

    пожежа ДСНС Київщина рятувальники Васильків
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