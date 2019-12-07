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    Події в Україні

    Працівниця прес-служби Парламенту виявилася ботом

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    Працівниця прес-служби Парламенту виявилася ботом

    З середини листопада дівчина публікувала політичні пости відвертого антиукраїнського характеру

    Нікому невідома Даша Гончарова, яка вказала на особистій сторінці в соціальній мережі Facebook, що працює в прес-службі Верховної Ради України, виявилася ботом.

    Деякими записами Даші, не знаючи про те, що це насправді бот, поділилися понад 2300 користувачів, які вважали, що дівчина дійсно працює в апараті Верховної Ради.

    Скріншот Facebook-сторінки

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    Насправді, профіль Даші з’явився всього три місяці тому. Весь цей час вона активно шукала собі друзів в соцмережі, і з середини листопада почала видавати політичні пости антиукраїнського характеру.

    У своїх постах бот висміювала українську церкву, активістів Майдану, деяких політиків.

    У той же час, з цієї сторінки закликали до дружби з країною-агресором і поваги до президента РФ Володимира Путіна.

    Простий фактчекінг показав, що знімки в профілі бота – це, насправді, фотографії актриси Марі Тарасової з Москви (Росія).

    На сайті Верховної Ради в списку співробітників прес-служби немає нікого з прізвищем Гончарова. У прес-службі підкреслили, що Даша Гончарова у них не працює.

    Фейкова сторінка «працівниці прес-служби парламенту» досі не заблокована, а сама Даша Гончарова продовжує поширювати антиукраїнські пости.

    17 вересня стало відомо, що адміністрація соціальної мережі Facebook заблокувала діяльність акаунтів та груп, які вели скоординовані кампанії з дезінформації в Україні, серед них сторінки відомих сайтів: Hyser, Znaj.ua і Politeka.

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    Нагадаємо, НАТО дослідило, чи добре соцмережі борються з фейками. Результат не втішний.

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