Працівниця прес-служби Парламенту виявилася ботом



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З середини листопада дівчина публікувала політичні пости відвертого антиукраїнського характеру

Нікому невідома Даша Гончарова, яка вказала на особистій сторінці в соціальній мережі Facebook, що працює в прес-службі Верховної Ради України, виявилася ботом.

Деякими записами Даші, не знаючи про те, що це насправді бот, поділилися понад 2300 користувачів, які вважали, що дівчина дійсно працює в апараті Верховної Ради.

Скріншот Facebook-сторінки

Насправді, профіль Даші з’явився всього три місяці тому. Весь цей час вона активно шукала собі друзів в соцмережі, і з середини листопада почала видавати політичні пости антиукраїнського характеру.

У своїх постах бот висміювала українську церкву, активістів Майдану, деяких політиків.

У той же час, з цієї сторінки закликали до дружби з країною-агресором і поваги до президента РФ Володимира Путіна.

Простий фактчекінг показав, що знімки в профілі бота – це, насправді, фотографії актриси Марі Тарасової з Москви (Росія).

На сайті Верховної Ради в списку співробітників прес-служби немає нікого з прізвищем Гончарова. У прес-службі підкреслили, що Даша Гончарова у них не працює.

Фейкова сторінка «працівниці прес-служби парламенту» досі не заблокована, а сама Даша Гончарова продовжує поширювати антиукраїнські пости.

17 вересня стало відомо, що адміністрація соціальної мережі Facebook заблокувала діяльність акаунтів та груп, які вели скоординовані кампанії з дезінформації в Україні, серед них сторінки відомих сайтів: Hyser, Znaj.ua і Politeka.

Нагадаємо, НАТО дослідило, чи добре соцмережі борються з фейками. Результат не втішний.