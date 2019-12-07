НАТО дослідило, чи добре соцмережі борються з фейками. Результат не втішний



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У межах дослідження експерти НАТО створили власні фейкові акаунти для додаткового розкручування контенту, який замовлявся в провайдерів маніпуляційних послуг

Центр передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій (NATO StratCom) дослідив, як найбільші соціальні медіа – Facebook, Twitter, YouTube та Instagram – запобігають маніпуляціям на своїх платформах. Після чотиримісячного моніторингу більшість фейкових акаунтів, використаних у ході експерименту, не були видалені платформами.

Як повідомляє BuzzFeed, про це йдеться в новому дослідженні NATO StratCom, яким Центр поділився з виданням.

У травні дослідники замовили послуги з розкрутки 105 рекламних оголошень на Facebook, Twitter, YouTube та Instagram у провайдерів маніпуляційних послуг (manipulation service providers) – компаній, які «накручують» кліки на посилання для промоції сторінок у соціальних мережах.

Замовлені послуги обійшлися експертам НАТО в 300 євро. Після цього вони виявили всі акаунти, які брали участь у «розкрутці» замовленої ними реклами – таких виявилося майже 19 тисяч.

Через чотири тижні після початку експерименту було вилучено лише кожне п’яте рекламне оголошення. А через три тижні після повідомлення соцмереж про виявлені фейкові акаунти 95% з них досі були активними.

Частина фейкових акаунтів, виявлених у ході дослідження, також використовувалася для розкрутки 721 політичної сторінки в соцмедіа, зокрема 52 акаунтів урядових установ і двох акаунтів глав держав.

«Маніпулювання в соцмережах – це новий фронт для ворожих сил, які прагнуть вплинути на виборчий процес, поляризувати громадську думку і прагнуть звести на манівці виправдані політичні обговорення», – йдеться у звіті НАТО.

У межах дослідження експерти НАТО також створили власні фейкові акаунти для додаткового розкручування контенту, який замовлявся в провайдерів маніпуляційних послуг. Результати показали, що платформи стали краще розпізнавати неавтентичні профілі: так, Facebook заблокував 80% створених акаунтів, Twitter – 66%, Instagram – 50%, однак YouTube не видалив жодного.

За висновком експертів NATO StratCom, чинні механізми регулювання контенту на соціальних платформах є неефективними.

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