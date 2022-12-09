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Правоохоронці викрили спробу підкупу керівника Держлікслужби: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Правоохоронці викрили спробу підкупу керівника Держлікслужби: деталі
Досудове розслідування детективи НАБУ розпочали у листопаді 2022 року
фото: пресслужба СБУ

Особу викрили та затримали «на гарячому» під час спроби передачі неправомірної вигоди у $10 тис.

Співробітники СБУ спільно з НАБУ та САП викрили підприємця, який пропонував хабар керівнику Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Слідство встановило, що іноземець пропонував українському посадовцю кошти, аби той надав дозвіл для швидкого ввезення препаратів, які віднесені до прекурсорів і наркотичних лікарських засобів, на територію України з-за кордону.

Особу викрили та затримали «на гарячому» під час спроби передачі неправомірної вигоди у $10 тис. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

Попередня правова кваліфікація – ч.4 ст.369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

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Досудове розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали у листопаді 2022 року за заявою керівника Держлікслужби.

Раніше повідомлялося, що детективи Національного антикорупційного бюро України розшукали народного депутата від фракції «Батьківщина» Михайла Волинця, якого обвинувачують у недекларуванні на майже 1,79 млн грн. 

Також НАБУ і САП завершили слідство у справі про компенсацію за житло голови Рахункової палати

Теги: НАБУ СБУ хабар розслідування

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