Правоохоронці викрили спробу підкупу керівника Держлікслужби: деталі

Досудове розслідування детективи НАБУ розпочали у листопаді 2022 року

Особу викрили та затримали «на гарячому» під час спроби передачі неправомірної вигоди у $10 тис.

Співробітники СБУ спільно з НАБУ та САП викрили підприємця, який пропонував хабар керівнику Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Слідство встановило, що іноземець пропонував українському посадовцю кошти, аби той надав дозвіл для швидкого ввезення препаратів, які віднесені до прекурсорів і наркотичних лікарських засобів, на територію України з-за кордону.

Особу викрили та затримали «на гарячому» під час спроби передачі неправомірної вигоди у $10 тис. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

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Попередня правова кваліфікація – ч.4 ст.369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

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Досудове розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали у листопаді 2022 року за заявою керівника Держлікслужби.

Раніше повідомлялося, що детективи Національного антикорупційного бюро України розшукали народного депутата від фракції «Батьківщина» Михайла Волинця, якого обвинувачують у недекларуванні на майже 1,79 млн грн.

Також НАБУ і САП завершили слідство у справі про компенсацію за житло голови Рахункової палати