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Детективи НАБУ розшукали нардепа Волинця. Обвинувальний акт вручили в лікарні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Детективи НАБУ розшукали нардепа Волинця. Обвинувальний акт вручили в лікарні
Волинець обвинувачується у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік
Фото: УНІАН

НАБУ передало до суду справу нардепа Волинця

Детективи Національного антикорупційного бюро України розшукали народного депутата від фракції «Батьківщина» Михайла Волинця, якого обвинувачують у недекларуванні на майже 1,79 млн грн. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Депутата детективи НАБУ знайшли в одній з лікарень Києва. «Його (Волинця – ред.) знайшли в одній з лікарень Києва та вручили обвинувальний акт, який сьогодні скеровано до ВАКС для подальшого розгляду. Це стало можливим завдяки здійсненим ефективним розшуковим заходам з боку НАБУ і САП», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нардепу повідомили про підозру 17 листопада. Він обвинувачується у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік, а саме даних про доходи та автівку особи, з якою мав спільний побут, а також факт користування позашляховиком сина. 

Згодом Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук народного депутата Волинця. 

У свою чергу народний депутат від «Батьківщини», голова Національної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що він перебуває у лікарні в Києві. Нардеп зазначив, що він нібито був госпіталізований з 16 листопада.

Теги: гроші НАБУ розшук депутат Батьківщина

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