СБУ повідомила про підозру ректору семінарії Московської церкви

Щоб «розганяти» деструктивний контент, ректор використовував анонімний профіль у соцмережі Facebook

СБУ повідомила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії Московської церкви, який здійснював антиукраїнську діяльність. Він завів у соцмережах анонімний аккаунт і розповідав про «принади» «русского міра». Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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«Архієпископ поширював через соцмережі «дописи», якими принижував національну честь та гідність українців. Також своїми діями він сприяв розпалюванню релігійної ворожнечі та ненависті», – йдеться в повідомленні.

Щоб «розганяти» деструктивний контент, ректор установи використовував анонімний профіль у соцмережі Facebook, а для підготовки своїх «публікацій» користувався наративами російських пропагандистів.

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Крім того, під час обшуків за місцем проживання фігуранта і в приміщеннях семінарії правоохоронці виявили літературу, яка повторювала «тези» Кремля щодо внутрішньої ситуації в Україні.

Наразі архієпископу повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Служба безпеки України продовжує перевірку церкви Московського патріархату в Україні. Цього разу правоохоронці прийшлаи до Свято-Покровського кафедрального собору у м. Бориспіль на Київщині.