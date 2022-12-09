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СБУ повідомила про підозру ректору семінарії Московської церкви

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ повідомила про підозру ректору семінарії Московської церкви
фото: пресслужба СБУ

Щоб «розганяти» деструктивний контент, ректор використовував анонімний профіль у соцмережі Facebook

СБУ повідомила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії Московської церкви, який здійснював антиукраїнську діяльність. Він завів у соцмережах анонімний аккаунт і розповідав про «принади» «русского міра». Про це  повідомляє пресслужба СБУ.

«Архієпископ поширював через соцмережі «дописи», якими принижував національну честь та гідність українців. Також своїми діями він сприяв розпалюванню релігійної ворожнечі та ненависті», – йдеться в повідомленні.

Щоб «розганяти» деструктивний контент, ректор установи використовував анонімний профіль у соцмережі Facebook, а для підготовки своїх «публікацій» користувався наративами російських пропагандистів.

Крім того, під час обшуків за місцем проживання фігуранта і в приміщеннях семінарії правоохоронці виявили літературу, яка повторювала «тези» Кремля щодо внутрішньої ситуації в Україні.

Наразі архієпископу повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Служба безпеки України продовжує перевірку церкви Московського патріархату в Україні. Цього разу правоохоронці прийшлаи до Свято-Покровського кафедрального собору у м. Бориспіль на Київщині. 

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Теги: Facebook свято СБУ церква

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