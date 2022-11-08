НАБУ і САП завершили слідство у справі про компенсацію за житло голови Рахункової палати

Екснардеп отримав 117 тис. грн компенсації за житло, незважаючи на наявність власної квартири у Києві

Загальна шкода державі становить понад 127 тис. грн

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили досудове розслідування у справі про незаконне отримання компенсації за житло колишнім народним депутатом, головою Рахункової палати Валерієм Пацканом. Про це повідомила пресслужба САП.

За даними слідства, з вересня 2017 року до березня 2018 року нардеп 8 скликання Верховної Ради отримав 117 тис. грн компенсації за житло, незважаючи на наявність власної квартири у Києві. У ході слідства також було встановлено факт отримання цим депутатом ще понад 10 тис. грн компенсації.

Таким чином, загальна шкода державі становить понад 127 тис. грн, а не 117 тис. грн, як повідомлялося раніше.

24 жовтня НАБУ та САП повідомили про підозру у незаконному отриманні компенсації за житло колишньому нардепу, який на даний момент обіймає керівну посаду у Рахунковій палаті.

27 жовтня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід колишньому народному депутату, голові Рахункової палати Валерію Пацкану, який обґрунтовано підозрюється у незаконному отриманні 117 тис. гривень компенсації за винайм житла у столиці. Суд застосував до особи запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 49 620 грн.

Нагадаємо, 4 листопада голова Рахункової палати написав заяву про відставку