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СБУ прийшли з обшуками до найвпливовішого єпископа Московської церкви в Україні – ЗМІ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ прийшли з обшуками до найвпливовішого єпископа Московської церкви в Україні – ЗМІ
Митрополит Антоній (Паканич) відомий у колишній УПЦ МП як «сірий кардинал»
фото з відкритих джерел

Наразі офіційних деталей обшуків немає

Правоохоронці проводять обшуки у керуючого справами УПЦ МП митрополита Бориспільського і Броварського Антонія (Паканича). Про це повідомляють ЗМІ.

Наразі офіційних деталей обшуків немає.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України досі не наклала санкції на керуючого справами УПЦ МП митрополита Бориспільського і Броварського Антонія (Паканича). Саме він був головним ідейним натхненником підкорення церкви Москві. Про це у коментарі «Главкому» сказав митрополит Переяславський і Вишневський УПЦ (ПЦУ) Олександр (Драбинко). Антоній (Паканич) – фактично друга людина в ієрархії Московської церкви в Україні, але перша в числі адептів Москви в цій структурі. «Усі прекрасно знають, що у часи Януковича основним учасником спроб зміщення предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Володимира (Сабодана), передачі церковної влади «під Москву» є Антоній (Паканич)», – говорить Драбинко.

Як повідомлялося, Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського.

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Теги: обшук церква СБУ санкції

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