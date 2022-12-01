Правоохоронці знайшли масове поховання закатованих українців на Херсонщині (фото)

Вороги розстріляли беззбройних людей

У селі Правдине на Херсонщині правоохоронці ексгумували тіла шістьох закатованих чоловіків. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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«Люди були зі зв'язаними руками та очима. Це шість чоловіків, які працювали на одному з сільськогосподарських підприємств. Слідчі вилучають тіла, щоб проаналізувати причину смерті та використати докази для суду над російськими військовими за вчинені воєнні злочини», – йдеться в повідомленні.

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фото: Finbarr O’Reilly

Системність дій російських військових прослідковується у кожному звільненому населеному пункті. Буча, Ірпінь, Ізюм, Лиман, Святогірськ, а тепер і Правдине.

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«Україна фіксує кожен злочин, і за кожен злочин рашистам доведеться відповідати. Трибунал не омине російських воєнних злочинців», – каже Лубінець.

Як повідомлялося, у селищі Правдине на Херсонщині виявили нове поховання людей, яких убили російські терористи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Херсонщині у селі Миролюбівка під час окупації вітчим здав рашистам свою прийомну доньку та її друзів, назвавши їх українськими коригувальниками. Рашисти закатували сімох юних українців. Вітчим же зробив це задля помсти прийомній дочці, яку бив і ґвалтував з десятирічного віку.

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області російські загарбники закатували пастора церкви християн віри євангельської, мецената Анатолія Прокопчука та його 19-річного сина.