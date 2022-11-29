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На Херсонщині окупанти закатували пастора та його сина

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Херсонщині окупанти закатували пастора та його сина
Тіла пастора та його сина були понівечені до непізнаваності
фото: Олександр Третяк

Пастора з 19-річним сином рашисти викрали та вбили у лісі

В Херсонській області російські загарбники вбили пастора церкви християн віри євангельської, мецената Анатолія Прокопчука та його 19-річного сина. Про це повідомив мер Рівного Олександр Третяка.

Як зазначив мер Рівного, Анатолія з 19-річним сином викрали та вбили у лісі. Їх тіла були понівечені до непізнаваності.

«Сьогодні поховають Анатолія і Олександра Прокопчуків. Батько та син були вбиті та закатовані в лісі під Новою Каховкою на Херсонщині. Анатолій був дияконом помісної Церкви християн віри євангельської. Відомий благодійник, меценат, патріот, християнин, він міг ще так багато зробити для нашої країни та своєї родини, в якій з дружиною виховувати сімох дітей – доньку і шістьох синів, в тому числі одного неповнолітнього. Але не судилося», – повідомив Третяк.

Як повідомлялося, російські загарбники під час окупації Харківщини вбили дитячого письменника Володимира Вакуленка.

Нагадаємо, за повідомленням Генштабу, на тимчасово окупованій території Херсонщини російські окупанти посилюють адміністративно-поліцейський режим.

Триває 279-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Верхньокам’янське, Білогорівка, Яковлівка, Первомайське, Опитне, Невельське, Красногорівка Донецької області. 

Теги: війна церква смерть Херсонщина окупанти меценат батько

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