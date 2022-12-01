Вітчим віддав рашистам прийомну дочку. Жахлива історія з Херсонщини 

В окупованому селі на півдні України сталася історія, від якої Шекспір би жахнувся

На Херсонщині у селі Миролюбівка під час окупації вітчим здав рашистам свою прийомну доньку та її друзів, назвавши їх українськими коригувальниками. Рашисти закатували сімох юних українців. Вітчим же зробив це задля помсти прийомній дочці, яку бив і ґвалтував з десятирічного віку. Про це пише письменник Богдан Куценко.

Вороги схопили, зв'язали, закатували, застрелили і підірвали разом із будинком сімох співробітників охорони фермерського господарства, зімітувавши, буцімто загинули люди від обстрілу.

«Наймолодшому з убитих було 18 років, він закохався у місцеву дівчинку 16 років. Виявилося що вітчим її бив і ґвалтував з десятирічного віку. Хлопець і інші охоронці заступились за неї, забрали до себе, пообіцяли йому проблеми, коли наші прийдуть. Вітчим був колаборантом і здав їх росіянам, як коригувальників. Усіх розстріляли разом із дівчинкою – руки за спину, очі скотчем – катували, заклали вибухівку в хату просто під вбитих, імітували прихід української арти і о четвертій ранку підірвали будинок. Трупи сусідам не давали ховати ще довго – аж допоки спека й собаки не змусили», – пише Куценко.

Вітчим в усьому зізнався і тепер він у в'язниці. В його гаражі знайдено речі викрадені і відібрані в односельчан, вкрадені зі школи.

Під час ексгумації знайдено сім тіл – шестеро хлопців і дівчинка, один охоронець досі не знайдений.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила ще двох поплічників ворога в результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Рашисти викрадали українців до катівень.