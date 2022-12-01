Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Вітчим віддав рашистам прийомну дочку. Жахлива історія з Херсонщини 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Вітчим віддав рашистам прийомну дочку. Жахлива історія з Херсонщини 
Тіло неповнолітньої ексгумували правоохоронці
фото з відкритих джерел

В окупованому селі на півдні України сталася історія, від якої Шекспір би жахнувся

На Херсонщині у селі Миролюбівка під час окупації вітчим здав рашистам свою прийомну доньку та її друзів, назвавши їх українськими коригувальниками. Рашисти закатували сімох юних українців. Вітчим же зробив це задля помсти прийомній дочці, яку бив і ґвалтував з десятирічного віку. Про це пише письменник Богдан Куценко.

Вороги схопили, зв'язали, закатували, застрелили і підірвали разом із будинком сімох співробітників охорони фермерського господарства, зімітувавши, буцімто загинули люди від обстрілу.

«Наймолодшому з убитих було 18 років, він закохався у місцеву дівчинку 16 років. Виявилося що вітчим її бив і ґвалтував з десятирічного віку. Хлопець і інші охоронці заступились за неї, забрали до себе, пообіцяли йому проблеми, коли наші прийдуть. Вітчим був колаборантом і здав їх росіянам, як коригувальників. Усіх розстріляли разом із дівчинкою – руки за спину, очі скотчем – катували, заклали вибухівку в хату просто під вбитих, імітували прихід української арти і о четвертій ранку підірвали будинок. Трупи сусідам не давали ховати ще довго – аж допоки спека й собаки не змусили», – пише Куценко. 

Вітчим в усьому зізнався і тепер він у в'язниці. В його гаражі знайдено речі викрадені і відібрані в односельчан, вкрадені зі школи.  

Під час ексгумації знайдено сім тіл – шестеро хлопців і дівчинка, один охоронець досі не знайдений. 

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила ще двох поплічників ворога в результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Рашисти викрадали українців до катівень.

Читайте також: На Херсонщині виявлено нове поховання: жахливі подробиці (фото)
Теги: будинок історія письменник рашисти Херсонщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За минулу добу українські артилеристи уразили сім районів зосередження окупантів
Окупанти обладнують лінію оборони, щоб зупинити ЗСУ на двох напрямках
Сьогодні, 07:07
Росія не повинна маніпулювати внутрішнім життям України
Україна аналізує наміри окупантів і готує протидію – Зеленський (відео)
Вчора, 23:48
Поплічниця окупантів сподівалася уникнути покарання
СБУ затримала у Вінниці зрадницю, яка допомагала окупантам на Херсонщині
Вчора, 12:29

Кримінал

Вітчим віддав рашистам прийомну дочку. Жахлива історія з Херсонщини 
Вітчим віддав рашистам прийомну дочку. Жахлива історія з Херсонщини 
РФ створює на окупованих територіях «суди» для легалізації репресій
РФ створює на окупованих територіях «суди» для легалізації репресій
Силовики затримали «посадовця» окупантів у Балаклії: грабував Україну на користь ворога
Силовики затримали «посадовця» окупантів у Балаклії: грабував Україну на користь ворога
Заступникові міського голови Херсона світить 12 років за співпрацю з ворогом (фото, відео) 
Заступникові міського голови Херсона світить 12 років за співпрацю з ворогом (фото, відео) 
За прапор окупанта одесит отримав 15 років в’язниці з конфіскацією (фото)
За прапор окупанта одесит отримав 15 років в’язниці з конфіскацією (фото)
Отримав підозру російський сержант, який катував українців (фото)
Отримав підозру російський сержант, який катував українців (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
218K
Війна триватиме 10 днів: оприлюднено початкові плани РФ щодо окупації України
53K
Розвідка повідомила, яка доля чекає на затриманих священників Московської церкви
41K
Арестович озвучив реальні втрати України на війні
37K
Який вигляд має пошкоджена рашистами високовольтна електропідстанція – відео «Укренерго»
29K
У Росії закінчується час
21K
Системи захисту Patriot: Польща розсекретила плани Німеччини щодо України

Новини

Повернення до цензури? Опозиція розкритикувала законопроєкт про медіа
Сьогодні, 10:25
Окупанти обладнують лінію оборони, щоб зупинити ЗСУ на двох напрямках
Сьогодні, 07:07
Порошенко спрогнозував долю патріарху Кирилу
Вчора, 20:23
Оприлюднені імена російських пілотів, які випускають ракети по українській енергетиці
Вчора, 19:13
«Війна крізь об’єктив». Журналісти відкриють фотовиставку в столичному метро
Вчора, 10:56
За добу українська авіація завдала 17 нищівних ударів по позиціях окупантів
Вчора, 06:49

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту