На Херсонщині виявлено нове поховання: жахливі подробиці (фото)

Тіла виявили зі зв'язаними руками та зав'язаними очима, всі були застрелені зблизька в потилицю

У селищі Правдине на Херсонщині виявили нове поховання людей, яких убили російські терористи. Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що шістьох охоронців та дівчину-підлітка росіяни вбили після того, як один із місцевих колаборантів повідомив, що вони нібито шпигуть за росіянами. Тіла виявили зі зв'язаними руками та зав'язаними очима. Всі застрелені зблизька в потилицю.

«Спочатку з’явилися маленькі шматочки кістки. Потім пара рук, зв’язаних на зап’ястях мотузкою. А потім лопата відкопала череп із кульовою дірою, роззявленим ротом, зубами, вкритими густим чорним брудом», – описує видання.

«Спочатку з’явилися маленькі шматочки кістки, а потім лопата відкопала череп із кульовою дірою» The New York Times

Місцеві жителі розповіли журналістам, що один із охоронців на ім'я Влад зав'язав стосунки з місцевою дівчинкою-підлітком, до якої жорстоко ставився вітчим. Під час окупації Правдіно вітчим дівчинки почав співпрацювати з росіянами. За словами мешканців селища, він вигадав історію про те, що Влад та інші охоронці шпигуть за росіянами.

У квітні Анатолій Сікоза, який мешкає поряд, почув вибух у тому будинку. Коли він прибіг, то побачив, що будівля зруйнована, а під уламками були тіла. За його словами, дівчинка виглядала так, ніби її задушили.

На Херсонщині виявлено нове поховання The New York Time

Місцеві не одразу змогли поховати вбитих рашистами людей. Окупанти дозволили поховати охоронців за п'ять тижнів після їхньої загибелі. Дівчинку поховали окремо.

При цьому тіло сьомого охоронця не знайшли. Можливо він вижив.

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області російські загарбники закатували пастора церкви християн віри євангельської, мецената Анатолія Прокопчука та його 19-річного сина.