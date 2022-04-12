Президент нагородив понад дві сотні захисників
Зеленський відзначив бійців ЗСУ, нацгвардійців та розвідників
фото з відкритих джерел
В Україні стало більше на п’ятьох Героїв
11 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження українських захисників. Про це він повідомив у своєму нічному зверненні.
Державними нагородами відзначені:
- 187 військовослужбовців Збройних Сил України,
- 15 бійців Національної гвардії України,
- 6 військовослужбовців Головного управління розвідки.
Звання Героя України присвоєно пʼяти військовослужбовцям Збройних Сил України, зокрема двом полковникам медичної служби:
- Івчуку Віктору Михайловичу – завдяки його діям було врятовано не одну сотню життів у Маріуполі. Як військових, так і цивільних.
- Слєсаренку Олександру Петровичу – завдяки його діям у місті Чернігові було забезпечено надання медичної допомоги понад чотирьомстам п'ятдесятьом військовослужбовцям та більш як шестистам цивільним.
Нагадаємо, президент відреагував на погрози окупантів щодо хіматаки.
Також президент сказав, хто відповідальний за смерті в заблокованому Маріуполі.
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