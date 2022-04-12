Армія РФ воєнними злочинами примусить світ відмовитися від будь-яких зв'язків із Росією – Зеленський (відео)

Звернення президента на завершення 47 дня війни

Президент України Володимир Зеленський з нічному зверненні 11 квітня повідомив про результати цього дня на дипломатичному фронті.

«Завершується 47-й день російсько-української війни. Цього ганебного вторгнення, яке поступово викреслює Росію з міжнародних відносин. Робить її з кожним днем все більш токсичною. Тепер тільки питання часу, коли своїми ж діями, своїми ж воєнними злочинами російська армія примусить усіх у світі відмовитися від будь-яких зв'язків з російською державою», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський просить Південну Корею надати зброю.

Як повідомлялося, найгірша ситуація у Маріуполі, місто заблоковане російськими військами – Зеленський.