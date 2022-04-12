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    Армія РФ воєнними злочинами примусить світ відмовитися від будь-яких зв'язків із Росією – Зеленський (відео)

    Міжнародні відносини з країною-терористкою поступово припиняються, каже глава держави - Армія РФ воєнними злочинами примусить світ відмовитися від будь-яких зв'язків із Росією – Зеленський (відео)
    Міжнародні відносини з країною-терористкою поступово припиняються, каже глава держави
    фото: Офіс президента

    Звернення президента на завершення 47 дня війни

    Президент України Володимир Зеленський з нічному зверненні 11 квітня повідомив про результати цього дня на дипломатичному фронті.

    «Завершується 47-й день російсько-української війни. Цього ганебного вторгнення, яке поступово викреслює Росію з міжнародних відносин. Робить її з кожним днем все більш токсичною. Тепер тільки питання часу, коли своїми ж діями, своїми ж воєнними злочинами російська армія примусить усіх у світі відмовитися від будь-яких зв'язків з російською державою», – сказав Зеленський.

    Нагадаємо, Зеленський просить Південну Корею надати зброю.

    Як повідомлялося, найгірша ситуація у Маріуполі, місто заблоковане російськими військами – Зеленський.

    Теги: росія окупанти армія війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Армія РФ воєнними злочинами примусить світ відмовитися від будь-яких зв'язків із Росією – Зеленський (відео)