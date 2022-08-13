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Президент назвав найгарячіші точки фронту

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Президент назвав найгарячіші точки фронту
фото з відкритих джерел

Жорстокі бої тривають на Донбасі

Президент Володимир Зеленський заявив, що найгарячіші точки фронту на Донбасі залишаються без змін. Про це глава держави сказав під час свого традиційного відеозвернення.

Зеленський розповів, що на Донбасі тривають жорстокі бої.

«І ми робимо все можливе, щоб повернути спокій, безпеку і цій частині нашої держави, і всім іншим містам та іншим областям нашої прекрасної України. Жорстокі бої тривають на Донбасі. Найгарячіші точки фронту на цьому напрямку без змін – Авдіївка, Марʼїнка, Піски, Бахмут і весь відповідний напрямок», – заявив глава держави.

Він зазначив, що Росія відправила на Донбас просто колосальний обсяг своїх воєнних ресурсів – артилерію, техніку, людей.

«Всі наші захисники й захисниці там – просто герої», – підкреслив президент.

Глава держави розповів, що на атаки окупантів на Харківщині постійно провалюються, а на півдні військові знищують окупантів та техніку ворога.

«Харківщина – українська оборона міцна, і намагання окупантів атакувати постійно провалюються. Боротьба на півдні країни дає хороші новини про знищення сил і засобів російської армії. Жодного дня не втрачаємо – зменшуємо потенціал окупантів», – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ у напрямках Авдіївки, Мар’їнки та Пісків.

Зазначимо, триває 171-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. 

Теги: Володимир Зеленський Донбас війна в Україні окупанти

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