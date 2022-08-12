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Окупанти залучають авіацію під час наступу на Донбасі – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти залучають авіацію під час наступу на Донбасі – Генштаб
Авіаційне угруповання ворога підтримує дії наземних угруповань
фото з відкритих джерел

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 12 серпня

Триває 170-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Авіаційне угруповання ворога підтримує дії наземних угруповань із зосередженням основних зусиль на Донецькому напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 12 серпня.

Волинський, Поліський та Сіверський напрямки

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін.

Тривають демонстраційні дії з метою сковування наших підрозділів. Відзначається проведення додаткових заходів з посилення охорони ділянки українсько-російського кордону в Брянській області.

Слобожанський напрямок

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із застосуванням ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Леб’яже, Соснівка, Українка, Дементіївка, Питомник, Руські та Черкаські Тишки, Шевелівка, Протопопівка, Верхній Салтів, Циркуни, Стара Гнилиця, Гусарівка, Коробочкине. Завдав авіаційних ударів біля Ртищівки і Верхнього Салтова.

На Слов’янському напрямку обстріли зафіксовано поблизу Вірнопілля, Богородичного, Шнурків, Курульки, Краснопілля, Долини та Залимана. Біля останнього ворог завдав ще й авіаудару. Противник намагається поповнити втрати особового складу та техніки.

Донецький напрямок

На Краматорському напрямку ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська, Григорівки, Серебрянки та Верхньокам’янського. Вів наступ в напрямках населених пунктів Верхньокам’янське та Івано-Дар’ївка, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли із танків та артилерії неподалік Переїзного, Веселого, Бахмутського, Соледара, Вершини та Курдюмівки. Задіяв авіацію біля Виїмки, Івано-Дар’ївки, Спірного, Яковлівки, Соледара та Бахмутського.

В результаті наступу в напрямку Горлівка – Зайцеве противник частково мав успіх.

Ворог вів наступальні бої в напрямках населених пунктів Івано-Дар’ївка, Виїмка, Бахмут, Весела Долина та Кодема, успіху не мав, відійшов. Після проведення перегрупування поновив наступ на Кодему, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Водяного, Олександрополя, Авдіївки та Пісків. Противник завдав авіаційних ударів біля Мар’їнки та Водяного.

Окупанти намагалися вести наступальні бої в районах Спартака і Мар’їнки, успіху не мали, відійшли. Тривають бойові дії біля селища Піски.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріляно райони населених пунктів Мала Токмачка, Малинівка, Лук’янівське, Гуляйполе, Щербаки, Володимирівка, Богоявленка, Новоданилівка, Оріхів, Новопіль, Новосілка та Залізничне. Ворог завдав авіаударів неподалік Вугледара, Малих Щербаків та Новомихайлівки.

Південнобузький напрямок

На Південнобузькому напрямку з метою сковування дій наших підрозділів ворог обстрілював позиції Сил оборони та обʼєкти цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Українка, Посад-Покровське, Лупареве, Степова Долина, Новогригорівка, Веселий Кут, Широке, Кобзарці, Кавказ, Біла Криниця, Лепетиха, Тополине, Іванівка, Потьомкине та Трудолюбівка.

Завдав авіаційних ударів поблизу Осокорівки, Андріївки, Благодатного, Новогригорівки та Мирного. Вів повітряну розвідку БпЛА.

Корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на веденні розвідки, блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.

В готовності до застосування крилатих ракет морського базування перебувають два носії.

Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.

Як повідомлялося, українська авіація завдала ударів по опорному пункту ворога і скупченню росіян в районі Андріївки і Брускинського в Херсонській області. 

Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб

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