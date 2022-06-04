  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Президент назвав найгарячіші точки на фронті
рус
    Події в Україні

    Президент назвав найгарячіші точки на фронті

    Зеленський назвав найгарячіші точки на фронті - Президент назвав найгарячіші точки на фронті
    Зеленський назвав найгарячіші точки на фронті
    фото: Офіс президента

    Вкрай важкою залишається ситуація в Сєвєродонецьку, де продовжуються вуличні бої

    Російські військові постійно завдають авіаційних та ракетних ударів та застосовують артилерію на Донбасі. Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив у традиційному відеозверненні.

    «Російські війська знову обстрілювали прикордонні райони Сумщини, Миколаїв, міста і громади Запорізької області, Харківщину. Вкрай важкою залишається ситуація в Сєвєродонецьку, де продовжуються вуличні бої. Також важко в Лисичанську, Марʼїнці, Кураховому, інших містах і громадах Донбасу. Постійні авіаційні удари, артилерійські і ракетні обстріли», – сказав Зеленський.

    Глава держави додав, що станом на ранок 4 червня Росія випустила по території України 2 503 ракети.

    «Наші герої тримають позиції і роблять все, щоб завдати ворогу максимальних втрат. Я вдячний кожному нашому захиснику, кожній захисниці, які наближають той день, коли Росії все ж таки доведеться залишити Донбас у спокої», – зауважив очільник України.

    Нагадаємо, терорист Ігор Стрілков-Гіркін заявив, що окупанти відступають з Сєвєродонецька через контрнаступ.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти Донбас ЗСУ війна Генштаб військові Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Президент назвав найгарячіші точки на фронті