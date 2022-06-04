Президент назвав найгарячіші точки на фронті

Вкрай важкою залишається ситуація в Сєвєродонецьку, де продовжуються вуличні бої

Російські військові постійно завдають авіаційних та ракетних ударів та застосовують артилерію на Донбасі. Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив у традиційному відеозверненні.

«Російські війська знову обстрілювали прикордонні райони Сумщини, Миколаїв, міста і громади Запорізької області, Харківщину. Вкрай важкою залишається ситуація в Сєвєродонецьку, де продовжуються вуличні бої. Також важко в Лисичанську, Марʼїнці, Кураховому, інших містах і громадах Донбасу. Постійні авіаційні удари, артилерійські і ракетні обстріли», – сказав Зеленський.

Глава держави додав, що станом на ранок 4 червня Росія випустила по території України 2 503 ракети.

«Наші герої тримають позиції і роблять все, щоб завдати ворогу максимальних втрат. Я вдячний кожному нашому захиснику, кожній захисниці, які наближають той день, коли Росії все ж таки доведеться залишити Донбас у спокої», – зауважив очільник України.

Нагадаємо, терорист Ігор Стрілков-Гіркін заявив, що окупанти відступають з Сєвєродонецька через контрнаступ.

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