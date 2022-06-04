Нардеп Тищенко «засвітив» свій позивний (фото)

Тищенко має позивний «Титан»

Народний депутат України від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко має позивний «Титан». Відповідне фото Тищенко оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

Нардеп Тищенко на 100-й день війни опублікував фотографію з головнокомандувачем ЗСУ, генералом Валерієм Залужним.

Нардеп стоїть поруч з генералом у формі з іменним написом «Титан» на грудях.

фото: Телеграм Олега Деренюги

Раніше Миколу Тищенка звинувачували у тому, що він вирішив втекти від війни на Закарпаття і прикинутися переселенцем. Нардеп періодично з'являвся в оздоровчо-рекреаційному комплексі «Косино». Номери тут в середньому коштують 10 тисяч гривень за добу. При цьому Тищенко не соромився вимагати для себе безкоштовні обіди.

Також нардепа від партії «Слуга народу» Миколу Тищенка викликали до Київської міської ради для пояснень своїх сексистських висловлювань на адресу депутатки, коли він скандалив та блокував трибуну.

До слова, минулого тижня нардеп Тищенко нарешті з'явився у Раді, і знову конфуз.