  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. Нардеп Тищенко «засвітив» свій позивний (фото)
рус
    Політика

    Нардеп Тищенко «засвітив» свій позивний (фото)

    Нардеп Тищенко випадково показав свій позивний - Нардеп Тищенко «засвітив» свій позивний (фото)

    Нардеп Тищенко випадково показав свій позивний

    фото з відкритих джерел

    Тищенко має позивний «Титан»

    Народний депутат України від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко має позивний «Титан». Відповідне фото Тищенко оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

    Нардеп Тищенко на 100-й день війни опублікував фотографію з головнокомандувачем ЗСУ, генералом Валерієм Залужним.

    Нардеп стоїть поруч з генералом у формі з іменним написом «Титан» на грудях.

    фото: Телеграм Олега Деренюги

    фото: Телеграм Олега Деренюги

    Раніше Миколу Тищенка звинувачували у тому, що він вирішив втекти від війни на Закарпаття і прикинутися переселенцем. Нардеп періодично з'являвся в оздоровчо-рекреаційному комплексі «Косино». Номери тут в середньому коштують 10 тисяч гривень за добу. При цьому Тищенко не соромився вимагати для себе безкоштовні обіди.

    Також нардепа від партії «Слуга народу» Миколу Тищенка викликали до Київської міської ради для пояснень своїх сексистських висловлювань на адресу депутатки, коли він скандалив та блокував трибуну.

    До слова, минулого тижня нардеп Тищенко нарешті з'явився у Раді, і знову конфуз.

    Читайте також: «Їб*шимо! Так і напишіть». Як працює оборонна коаліція у Верховній Раді
    Теги: росія коаліція окупанти ЗСУ Закарпаття депутат війна Україна журналіст окупація Микола Тищенко #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Нардеп Тищенко «засвітив» свій позивний (фото)