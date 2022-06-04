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    Події в Україні

    Гіркін підтвердив, що окупанти відходять з Сєвєродонецька

    Гіркін визнав, що Міжнародний легіон допоміг ЗСУ посунути рашистів з Сєвєродонецька&nbsp; - Гіркін підтвердив, що окупанти відходять з Сєвєродонецька
    Гіркін визнав, що Міжнародний легіон допоміг ЗСУ посунути рашистів з Сєвєродонецька 
    фото з відкритих джерел

    Захисники України просуваються, а російські підрозділи відходять

    Терорист Ігор Стрілков-Гіркін заявив, що окупанти відступають з Сєвєродонецька через контрнаступ. Про це він повідомив у Telegram.

    «Підтверджується інформація про контратаку супротивника у Сєвєродонецьку. За наявними даними з кількох джерел, українці ввели в бій підрозділи іноземних найманців, здебільшого поляків (хоча в ефірі присутні і переговори англійською)», – написав Гіркін.

    Гіркін уточнив, що захисники України просуваються, а російські підрозділи відходять.

    «Детальна інформація про глибину ворожого успіху (успіху українських захисників, – ред.) відрізняється, і я її поки що притримаю», – додав він.

    Вчора повідомлялося, що бійці Міжнародного легіону прибули на посилення українських військ у Сєвєродонецьк. Попередньо відомо про добровольців з Грузії, Австралії, Бразилії, Франції та інших країн.

    Раніше повідомлялося, що Росія взяла під свій контроль більшу частину міста Сєверодонецьк на Луганщині.

    Згодом ЗСУ пішли в контратаку і взяли в полон рашистів.

    2 червня стало відомо про те, що російські війська потрапили в пастку Збройних сил України в Сєвєродонецьку. Арестович зазначив, що наші війська виявляють неймовірну мужність, а командири – тактичні таланти. Там дуже жорсткі бої.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Гіркін підтвердив, що окупанти відходять з Сєвєродонецька