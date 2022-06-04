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    Новини

    Окупанти готові спалювати все: звернення Зеленського (відео)

    Зеленський записав нове звернення до українців<br /><br /> - Окупанти готові спалювати все: звернення Зеленського (відео)

    Зеленський записав нове звернення до українців

    фото: кадр з відео

    Президент розповів про обстріл окупантами Святогірської лаври

    Президент Володимир Зеленський звернувся до українців на 101-й день повномасштабної війни Росії проти України. Відповідне відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках.

    Глава держави у зверненні заявив про обстріл окупантами Святогірської лаври.

    Зеленський розповів, що вони готові спалити все – і православні храми, і будь-що інше.

    «У цей день, 101-й день повномасштабної війни, на Донеччині у Святогірській лаврі згорів Всіхсвятський скит. Він загорівся внаслідок російського артилерійського обстрілу. Вже далеко не першого удару по лаврі. Ще в середу від російського обстрілу загинули троє монахів лаври. Богослужіння змушені проводити в підвалі. Гуркіт артилерії та «прильоти» російських снарядів у лаврі постійні. І це одна з трьох лавр України. Це лавра Української православної церкви, яку в Москві досі вважають повʼязаною з Російською православною церквою. Навіть це не зупиняє російську армію. Вони готові спалювати все – православні церкви так само, як і будь-що інше в Україні», – сказав Зеленський.

    Президент пригадав, що йому було цікаво, що скажуть російські пропагандисти про знищення скиту. Однак вони не сказали нічого цікавого, адже дуже передбачувані – вже традиційно та цинічно звинувачують українців у підпалі.

    Президент зауважив, що монахи і миряни у Святогір'ї прекрасно бачили, що це була саме російська артилерія.

    «Вважаю, що і ця брехня пропагандистів, і цей обстріл, і підтримка православними ієрархами в Росії агресії проти України – усе це має спонукати Українську православну церкву до висновків. До більш рішучих висновків і до чіткого засудження кожного з тих, хто потурає агресії», – сказав Володимир Зеленський.

    Нагадаємо, 4 червня, під обстріл окупантів знову потрапила Святогірська лавра в Донецької області. Нещодавно Московська церква в Україні заявила про загибель трьох монахів Святогірської лаври.

    Як відомо, Святогірську лавру, яка перебуває у підпорядкуванні УПЦ МП, рашисти почали обстрілювати ще у березні. А у першій половині травня ворожа артилерія знищила скит Святогірської лаври.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти готові спалювати все: звернення Зеленського (відео)