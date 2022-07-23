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  4. ЄС зняв обмеження на нафтові угоди Росії з третіми країнами
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    Економіка

    ЄС зняв обмеження на нафтові угоди Росії з третіми країнами

    ЄС зняв обмеження на нафтові угоди Росії з третіми країнами
    фото з відкритих джерел

    Обмеження зняли через побоювання, що Китай та Індія купували б нафту через дрібних приватних трейдерів

    Європейський Союз вніс поправки до санкційної політики проти Росії. Відповідно до змін, постачати нафту третім країнам будуть російські державні компанії «Роснефть» і «Газпром», повідомляє Reuters.

    Зазначається, що ЄС вніс поправки до санкцій проти Росії для обмеження ризиків для глобальної енергетичної безпеки.

    «З метою уникнення будь-яких потенційних негативних наслідків для продовольчої та енергетичної безпеки в усьому світі, ЄС вирішив продовжити виняток із заборони брати участь в операціях з певними державними підприємствами щодо операцій із сільськогосподарською продукцією та транспортуванням нафти до третіх країн», – заявили в ЄС.

    Відтепер платежі, пов’язані з такими постачаннями, не будуть заборонені.

    За інформацією джерел агентства, обмеження зняли через побоювання, що Китай та Індія купували б нафту через дрібних приватних трейдерів, а торгівля російською нафтою перекочувала б у сірі зони зі слабким страхуванням від аварій і її транспортували старішими суднами.

    Нагадаємо, 21 липня Росія відновила постачання газу через «Північний потік-1». Як повідомлялося, СБУ арештувала активи «Газпрому», «Роснєфті» та «Росатому» на 2,1 млрд грн.

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    Теги: нафта ЄС росія окупанти Газпром війна Китай торгівля Індія Україна окупація #stoprussia
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    ЄС зняв обмеження на нафтові угоди Росії з третіми країнами