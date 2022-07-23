Окупанти зруйнували навчальний заклад на Харківщині (фото)
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення звичаїв війни
Російські загарбники вдарили по навчальному закладу на Харківщині. Про це повідомляє пресслужбуа прокуратури Харківщини.
Так, 23 липня близько 4 години ранку війська РФ обстріляли с. Довжик Золочівської ОТГ Богодухівського району.
Внаслідок обстрілу було зруйновано навчальний заклад. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, російські загарбники потерпають від Збройних сил України на Харківщині і не можуть захопити навіть одне село. Про це свідчить чергова телефонна розмова загарбників, яку перехопила Служба безпеки України.
Як повідомлялося, Туреччина готова підтримати Україну у відбудові Харківщини.