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    Події в Україні

    Прикордонники врятували нігерійця, який перепливав річку, щоб потрапити в Словаччину

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    Іноземцю загрожує адміністративна відповідальність за спробу порушення кордону - Прикордонники врятували нігерійця, який перепливав річку, щоб потрапити в Словаччину
    Іноземцю загрожує адміністративна відповідальність за спробу порушення кордону
    фото: dpsu.gov.ua

    Чоловіка затримали, доставили до підрозділу, де дали сухий одяг та взуття

    У Закарпатській області прикордонники врятували з річки Уж громадянина Нігерії. Він планував нелегально потрапити в Словаччину. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

    Зазначається, що військовослужбовці помітили невідому особу, яка рухалася в напрямку кордону зі Словаччиною. Подолавши загороджувальний паркан, порушник вирушив в напрямку річки Уж, яка розділяє Україну та Словаччину.

    «Побачивши прикордонників, не зважаючи на холодну погоду, чоловік стрибнув у річку. Але він одразу зрозумів, що погарячкував, адже глибина річки та швидкість течії виявилися не такими як він собі уявляв і дістатися протилежного берега в таку пору року йому абсолютно не під силу», – розповіли у відомстві.

    Порушник спробував повернутися на берег, але без допомоги прикордонників зробити це йому не вдалося. Чоловіка затримали, доставили до підрозділу, де дали сухий одяг та взуття.

    «Порушник жодних документів з собою не мав та розповів, що він є громадянином Нігерії, деякий час працював у Харкові двірником, а згодом вирішив у пошуках кращого життя дістатися країн ЄС. У двох наплічниках чоловіка було 900 євро, ноутбук, планшет, мобільні телефони та інші речі», – зазначили в прикордонній службі.

    Тепер іноземцю загрожує адміністративна відповідальність за спробу порушення кордону.

    Раніше повідомлялося, що на Луганщині цього року на кордоні з Росією звели 100 кілометрів паркану. Його висота два метри, він обтягнутий колючим дротом. Також встановили 15 камер відеоспостереження та чотири оперативні центри.

    Теги: прикордонники ЄС Держприкордонслужба речі чоловік порушник час
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    Прикордонники врятували нігерійця, який перепливав річку, щоб потрапити в Словаччину