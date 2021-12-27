Французького лікаря суворо покарали за підробку Covid-сертифікатів

Медик фальшував папери, бо недовіряв вакцинам

Медика з французького регіону Овернь-Рона-Альпи, якого впіймали на підробці сертифікатів про щеплення від коронавірусу, покарали штрафом на 40 тисяч євро і тимчасовим вигнанням з професії. Про це повідомляє Le Figaro, посилаючись на заяву місцевої прокуратури.

Лікаря звинувачували у безкоштовній підробці 35 сертифікатів про щеплення, разом із сином. Він вже досяг пенсійного віку, але обіймав посаду в будинку для літніх людей. Коли інформація випливла, він визнав, що справді допоміг отримати підроблені сертифікати низці людей, у тому числі синові і собі, використовуючи доступ до системи. На допиті він виправдовував своє рішення піти на порушення недовірою до вакцин.

Чоловіка засудили до умовного терміну – 6 місяців позбавлення волі, штрафу у розмірі 40 тисяч євро та заборонили працювати медиком наступні 5 років.

Сина, який допомагав зацікавленим особам вийти на батька і попросити про послугу, покарали штрафом у розмірі 3000 євро, з яких 1500 умовно.

Раніше поліція Полтавської області запропонувала амністію власникам підроблених Covid-сертифікатів за умови співпраці зі слідством у розкритті злочину.

Нагадаємо, 4 листопада на території міжнародного аеропорту «Бориспіль» у 17 осіб було виявлено документи про вакцинацію, що можуть містити ознаки підробки.

Нещодавно в аеропорту «Бориспіль» під час перевірки документів працівники Державної прикордонної служби виявили у колишньої нардепки Надії Савченко та її сестри Віри сертифікати вакцинації проти Covid-19 із явними ознаками підробки.

Надія Савченко запевняє, що не підробляла і не купувала Covid-сертифікат.

Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт 6084 про посилення відповідальності за підробку Covid-документів.

У жовтні поточного року правоохоронці викрили чоловіка за підроблення довідок про ПЛР-тести українських та закордонних лабораторій. Правопорушником виявився киянин, 1973 року народження. Слідчі повідомили йому про підозру.