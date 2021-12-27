У Нідерландах можна зробити Covid-щеплення в окулярах віртуальної реальності

Зробити щеплення у VR-окулярах можна в державних центрах вакцинації в Амстердамі та Роттердамі

Людям, які бояться ін’єкцій, це допоможе розслабитися

Міністр охорони здоров'я Нідерландів Уго де Йонгел запропонував громадянам, які бояться ін’єкцій, робити щеплення проти коронавірусу в окулярах віртуальної реальності. Про це він написав у Twitter.

За його словами, така можливість вже з’явилася в державних центрах вакцинації в Амстердамі та Роттердамі. Міністр вважає, що це дозволить людям розслабитися і легко перенести процедуру. В окулярах людям показують записи дикої природи, зокрема підводні зйомки.

«Ви страждаєте від ін’єкційної тривоги, але все ще хочете отримати (підсилюючу) ін’єкцію? GGD (Муніципальна служба охорони здоров'я, – ред.) з радістю допоможе вам. Наприклад, з’являється все більше місць, де працюють з VR-окулярами, які дозволяють розслабитися під час ін’єкції», – повідомив міністр.

Раніше медика з французького регіону Овернь-Рона-Альпи, якого впіймали на підробці сертифікатів про щеплення від коронавірусу, покарали штрафом на 40 тисяч євро і тимчасовим вигнанням з професії.

Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт 6084 про посилення відповідальності за підробку Covid-документів.

У жовтні поточного року правоохоронці викрили чоловіка за підроблення довідок про ПЛР-тести українських та закордонних лабораторій. Правопорушником виявився киянин, 1973 року народження. Слідчі повідомили йому про підозру.