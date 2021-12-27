Колючий дріт та камери: Луганщина відгородилася від Росії 100-кілометровим парканом

Укріплення захищає лише від нелегалів, вторгнення воно не зупинить

На Луганщині цього року на кордоні з Росією звели 100 кілометрів паркану. Його висота два метри, він обтягнутий колючим дротом. Також встановили 15 камер відеоспостереження та чотири оперативні центри. Починається паркан ще на Харківщині, повідомляє «Суспільне».

Село Розсипне Троїцької об’єднаної територіальної громади розташоване за 200 кілометрів від лінії розмежування. У селі проживає 350 осіб. Поки не було паркану, місцеві перетинали кордон навпростець.

«Укріпили, бачите й камери стоять, й рів, дріт. Раніше ходили до родичів, у мене сестра за 7 кілометрів живе. Тепер треба їхати за 500 кілометрів до Харкова», – розказує місцева жителька Любов Дмитрієва.

Протитранспортний рів та контрольно-слідова смуга, облаштовані на кордоні, допомагають відслідкувати та затримати порушників. Втримати наступ вони не зможуть.

Село Розсипне Троїцької об’єднаної територіальної громади розташоване за 200 кілометрів від лінії розмежування. Фото: «Суспільне»

«Даний комплекс нам не допоможе втримати важку техніку у разі її наближення до державного кордону, але допоможе виграти час. Тобто оператор комплексу буде бачити наближення важкої техніки та сповістить чергові сили та засоби, резерви прикордонного підрозділу, проінформує підрозділи збройних сил України», – розказала речниця Луганського прикордонного загону Тетяна Летошко.

За словами голови Луганської ОДА Сергія Гайдая, аби захистити кордон Луганської області від вторгнення Російської Федерації, особового складу збройних сил та техніки вистачить.

«Ветеранів АТО на сьогодні орієнтовно 400 тисяч людей. Нехай частина, буквально 30% піде знову захищати батьківщину. Також ми проводимо збори тероборони, і якщо треба буде, вони будуть виконувати певні завдання, які ми їм будемо ставити, не буду говорити які, але тренування проходять, люди чітко розуміють, що вони повинні робити», – розказав Гайдай.

За його інформацією, до кінця цього року Луганська ОДА опублікує план евакуації населення у разі повномасштабного наступу Російської Федерації.

Раніше повідомлялося, що Державна прикордонна служба України виконала роботи з реалізації проєкту «Стіна» на 51,4%.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 14 травня 2021 року. Рішення передбачає збільшення видатків на безпеку та оборону України