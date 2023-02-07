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Присягнула на вірність державі-агресорці: на Харківщині затримано експоліцейську

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Присягнула на вірність державі-агресорці: на Харківщині затримано експоліцейську
Жінка обіймала посаду «исполняющего обязанности инспектора штаба» у псевдоправоохоронному органі
фото: пресцентр Офісу генпрокурора

Після захоплення російськими загарбниками м. Куп'янськ експоліцейська пішла на співпрацю з окупантами

Колишній інспекторці з інформаційної підтримки відділу поліції 2 ХРУП 2 ГУНП в Харківській області повідомлено про підозру у державній зраді. Про це повідомляє пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, після захоплення російськими загарбниками м. Куп'янськ експоліцейська пішла на співпрацю з окупантами. Спочатку вона здійснювала облік заяв та повідомлень про злочини в окупаційній «міліції».

«Згодом жінка обійняла посаду «исполняющего обязанности инспектора штаба» у псевдоправоохоронному органі, а після цього стала «старшим инспектором группы анализа, планирования и учета Отдела полиции № 1 (дислокация г. Купянск)». Правоохоронці затримали жінку у с. Старовірівка Куп‘янського району в будинку її родичів, де вона переховувалась від українського правосуддя», – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснює ДБР, оперативний супровід – ДБР, Нацполіція України та СБУ.

Нагадаємо, Служби безпеки України викрила ворожого агента, який інформував росіян про плани бойових операцій Сил оборони на стратегічно важливій ділянці фронту.

Теги: державна зрада СБУ Харківщина жінка правосуддя розслідування прокурор

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