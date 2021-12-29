Зрив конкурсу на керівника САП. Допоможіть знайти інше визначення, окрім як державна зрада

Команда Зеленського не розуміє наскільки зламною є історія зі зривом конкурсу САП всередині країни

Чи б ви домовлялися про щось серйозно з людиною, яка до цього показово не виконала раніше взятих на себе зобов’язань?

З поваги до 13,5 млн. виборців Зеленського цей пост буде максимально ввічливим (хоч і стосуватиметься конкурсу САП).

Отже, Банкова планує вчергове зірвати оголошення переможця ще одним рішенням ОАСКу. Комунікаційне поле для якого вже готує Коломойський.

Пане президенте, у пості нижче я спробую пояснити, чому це зашкодить і країні, і вам особисто.

Для країни це погана ідея, бо діючи таким чином, ви втрачаєте суб’єктність в міжнародній політиці. Що зараз для України є смертельною загрозою.

Посудіть самі, чи б ви домовлялися про щось серйозно з людиною, яка до цього показово не виконала раніше взятих на себе зобов’язань? Відповідь очевидна, правда?

То чому тоді ми чекаємо, що це робитиме президент США? Або керівники інших провідних держав, посли яких стали свідками нехтування вами зобов’язання по САП?

Можливо, вас переконують, що адміністрація Байдена пропустить це так само, як історію з Нафтогазом. Та ситуації була критично іншою: тоді ви не порушували вашого персонального слова.

В ситуації з конкурсом на керівника САП – порушуєте, причому слово, дане на найвищому рівні і публічно зафіксоване вашим же підписом.

Порушення слова виключить вас зі справжніх переговорів про Україну. Навіщо враховувати позицію президента, який все одно не виконує взятих на себе зобов’язань?

В підсумку нам доведеться забути про підхід «нічого про Україну без України».

Ще, мені здається, ваша команда не розуміє наскільки зламною є історія зі зривом конкурсу САП всередині країни.

Зрозуміти це допоможе позиція головної редакторки «Української Правди» Севгіль Мусаєвої.

Такою самою – різко негативною – стала позиція ключових людей всіх провідних незалежних медіа (а також експертного середовище).

Наголошу, більшість з них до цієї історії з САП сприймали вас нейтрально.

І якщо команда переконує вас, ніби ці медіа не мають електорального впливу, то ваш попередник помилявся так само. Чим це для нього закінчилося вам і без мене відомо.

Знаю, що вашу команду зачепили мої слова про державну зраду. Хочу їх пояснити.

Припустимо, що я – Єрмак/Татаров, який хоче зірвати цей конкурс. Найпростіший спосіб це зробити – не збирати комісію. Це хоч якось дозволяє вам, пане президенте, зберегти лице.

Натомість ваша команда:

1) збирає комісії, а за день до засідання викатує рішення ручного ОАСКу (яким підважує 15 місяців конкурсу).

2) Потім п’ятірка ОПешних членів на очах купи редакторів та послів спочатку визначає переможця, а потім ТРИЧІ відмовляється його затвердити.

3) Через кілька днів ваша команда знову збирає комісію, щоб… на очах тих самих редакторів та послів повторно зірвали затвердження визначеного переможця.

Тобто, замість того щоб просто не зібрати комісію, ваша команда її двічі зібрала, щоб точно продемонструвати послам (та їх столицям) порушення вашого зобов’язання (перед ключовим безпековим союзником України).

Пане президенте, допоможіть знайти цьому інше визначення, окрім як державна зрада. Особливо в переддень таких важливих для України переговорів між США і Росією.

І останнє, мабуть, для ваших виборців найнеприємніше.

Допоможіть знайти позитивне пояснення тому, що особисто ви, пане президенте, толеруєте такі дії вашої команди?

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