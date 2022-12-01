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Державна зрада – сімейний бізнес. Найвідоміші династії

П’ята колона
Рух Чесно glavcom.ua
Державна зрада – сімейний бізнес. Найвідоміші династії
Рух «Чесно» дослідив, скільки фігурантів Реєстру держзрадників мають родинні зв'язки
колаж: glavcom.ua

Найбільше зрадників-родичів серед політиків

За період повномасштабної війни Росії проти України в Реєстр держзрадників потрапило понад 1 тис. осіб. Для багатьох із них державна зрада стала сімейною справою. Найбільше зрадників-родичів серед політиків. Серед найвідоміших – брати Клюєви та Ковальови, подружжя Шаріїв та Медведчук з Марченко, батько та син Януковичі, а ще Хортіви та Репілевські.

Рух «Чесно» дослідив, скільки фігурантів Реєстру держзрадників мають родинні зв'язки і закликає українців, яким відомі імена колаборантів, заповнити анонімно онлайн форму.

Державна зрада – сімейний бізнес. Найвідоміші династії фото 1

Найбільше в Реєстрі держзрадників родичів з категорії батько-син. Серед найвідоміших експрезидент Віктор Янукович та його син Віктор Янукович, який загинув в росії. Після початку повномасштабного вторгнення Янукович неодноразово з'являвся в медійному полі. Керівник ГУР Буданов повідомляв, що Росія готувала варіант «повернення» його в Україну.

Серед зрадників також четверо депутатів з Херсона. Батько Ігор Семенчев та син Ігор Семенчев, обрані в міськраду від Блоку Володимира Сальдо. Під час окупації Херсону обоє співпрацювали з російськими військовими, займали посади у незаконних органах влади. Семенчев старший був проголошений заступником голови воєнно-цивільної адміністрації в окупованому Херсоні.

Державна зрада – сімейний бізнес. Найвідоміші династії фото 2

На сторону окупантів перейшли ще двоє депутатів з Херсона, власники аграрного бізнесу – Едуард та Данило Репілевські. Вони допомагали розселятись російським військовим, закликали людей до співпраці з окупаційною владою. Варто зазначити, що Репілевські підтримували різні політичні сили: син був обраний до Херсонської міськради від партії «Слуга народу», а батько очолював фракцію ОПЗЖ у Херсонській облраді.

Одіозними зрадниками є батько та син Хортіви. Іван Хортів – колишній правохоронець, ще у 2014 році воював проти сил АТО в складі терористичних загонів ЛНР. Його батько – Сергій Хортів у 2014 році на посаді мера міста Рубіжне голосував за звернення Луганської обласної ради щодо права закликати російські війська в Україну «для захисту Донбасу від київської хунти», брав участь у блокуванні української військової техніки. Проте це не завадило Хортіву бути обраним повторно у 2020 році мером Рубіжного. Очікувано, що у 2022 році Хортів радо зустрів російські війська та закликав жителів міста співпрацювати з окупантами.

Бахарєві – активні учасники так званої «кримської весни». Михайло Бахарєв – ексзаступник голови Верховної Ради Криму, редактор газети «Кримська правда». Його син Костянтин Бахарєв – ексдепутат Верховної Ради Криму від Партії регіонів, а з 2021 року депутат Держдуми від партії «Единая Россия». Перед початком повномасштабного вторгнення Бахарєв голосував за звернення до Путіна про визнання так званих «ЛНР» та «ДНР». Також голосував за ратифікацію договорів «про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу з Донецькою та Луганською народними республіками».

Ще одними скандально відомими зрадниками є проросійські пропагандисти Рибіни. Володимир Рибін співпрацює з окупаційною владою в Криму та своїми проросійськими фейками про «антибандеровское восстание» на Донбасі та «державний переворот» на Майдані. Його син Валентин Рибін безуспішно балотувався до парламенту та в Київську міськраду від партії Шарія. Рибін молодший неодноразово був адвокатом обвинувачених у державній зраді та тероризмі. Зокрема, захищав в судах колишніх співробітників харківського «Беркуту», російських працівників ГРУ та бразильця Рафаеля Маркуса Лусваргі, який воював у складі бойовиків «ДНР». 

Державна зрада – сімейний бізнес. Найвідоміші династії фото 3

Одними з найвідоміших зрадників в Реєстрі є брати Клюєви та Ковальови. Клюєви – близькі соратники Януковича. Сергій Клюєв – нардеп чотирьох скликань від партії Регіонів, після Революції Гідності виїхав до Росії. Андрій Клюєв – віцепрем’єр, міністр економіки в уряді Азарова, секретар РНБО, глава Адміністрації Януковича, причетний до розгону Майдану та підтримки сепаратистів на Донбасі.

Ковальови – політики від партії «Слуга народу». Олексій Ковальов був нардепом від 186 округу, після окупації Херсону залишився в місті та співпрацював з росіянами. Влітку його вбили у Голій Пристані. Юрій Ковальов – депутат Херсонської обласної ради, після повномасштабного вторгнення очолював державне підприємство на Херсонщині та співпрацював з окупантами.

Медійники Михайло та Олександр Коновичі починаючи з 2014 року займалися підривною діяльністю та розповсюджували фейки про фашизм та нацизм в Україні, а з початку повномасштабного вторгнення співпрацювали зі спецслужбами Росії. У березні братів- пропагандистів було затримано.

Ігор та Олександр Обуховські – правоохоронці, які перейшли на сторону окупантів і були задіяні для охорони виїзних груп, які проводили референдум у Бердянську. 

Державна зрада – сімейний бізнес. Найвідоміші династії фото 4

Віктор Медведчук та Оксана Марченко – подружжя, яке було найближче до Путіна та відіграло велику роль в окупації України. Через низку проросійських каналів та партію ОПЗЖ вони системно поширювали ворожу пропаганду, співпрацювали з російськими спецслужбами, фінансували сепаратистів на Донбасі. Медведчук був затриманий СБУ та згодом переданий Росії в обмін на полонених військовослужбовців. У листопаді подружжя помітили у окупованому Криму.

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Серед подружжі-зрадників – пропагандисти Шарії. Ольга Шарій – головна редакторка інтернет-видання «Шарій.net» та екскерівниця «Партії Шарія». Анатолій Шарій – проросійський блогер та засновник «Партії Шарія». Ще у 2021 році СБУ оголосили йому підозру у держзраді. З 2012 року Шарії знаходяться за кордоном. У травні 2022 року правоохоронні органи Іспанії затримали Шарія, проте згодом суд закрив справу про екстрадицію його в Україну. За інформацією ЗМІ, нещодавно подружжя переїхало до Італії.

Також до Реєстру потрапили один із ватажків терористичного угруповання «ДНР» Павло Губарєв та його дружина ексміністр закордонних справ «ДНР» Катерина Губарєва. Під час окупації Херсона Губарєва стала «заступницею голови Херсонської ВЦА» Володимира Сальда. У листопаді російські ЗМІ повідомили про затримання Губарєвої за підозрою в корупції. 

Державна зрада – сімейний бізнес. Найвідоміші династії фото 5

Серед зрадників в Реєстрі є племінниця керівника окупаційної Запорізької військово-цивільної адміністрації екснардепа Євгена Балицького Євгенія Зайцева. Вона в окупаційній адміністрації Запоріжжя відповідає за медіанапрямок. 

Олексій Журавко – екснардеп від Партії Регіонів, голосував на «референдумі» в Херсоні, закликав Росію «визволити Україну від націоналістів». У вересні внаслідок прильоту ракети Журавко загинув. Його дядька Георгія Журавко окупанти призначили «міським головою» Олешок. 

Варто зазначити, що в Реєстрі держзрадників зібрана інформація за кількома категоріями. Відповідно родичів-зрадників насправді значно більше. До прикладу, син зрадника Євгена Балицького не підпадає під категорії Реєстру, але також потенційно є зрадником. У жовтні Олександр Балицький виїхав до Москви та за інформацією ЗМІ, планував воювати проти України в одному з батальйонів. Важливо, щоб правоохоронні органи ретельно перевіряли родичів зрадників та колаборантів, оскільки дуже часто з окупантами співпрацюють сім'ями. 

Аналітики Руху «Чесно» продовжують перевіряти інформацію і додавати держзрадників у реєстр. Якщо ви маєте інформацію про потенційних зрадників, повідомте про це: для цього можна заповнити анонімну форму за посиланням або написати на пошту [email protected]. Відомості про особу, яка надсилає інформацію про можливого зрадника, цілком таємні та ніде не будуть оприлюднені.

Катерина Березюк, рух «Чесно»

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