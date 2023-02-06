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«Зливав» росіянам дані про наступальні операції ЗСУ: СБУ затримала злочинця

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Зливав» росіянам дані про наступальні операції ЗСУ: СБУ затримала злочинця
СБУ затримала посадовця однієї з військової частин, який інформував ворога про плани ЗСУ
фото: СБУ

Поплічником агресора виявився посадовець однієї з військових частин

Служби безпеки України викрила ворожого агента, який інформував росіян про плани бойових операцій Сил оборони на стратегічно важливій ділянці фронту. Про це сьогодні повідомила пресслужба СБУ. 

Поплічником агресора виявився посадовець однієї з військових частин ЗСУ, якого завербувала російська спецслужба після початку повномасштабного вторгнення. За  даними прокуратури, це – старший офіцер.

За вказівкою окупантів він приховано збирав інформацію про переміщення українських військ та їхнє поповнення технікою і боєприпасами. Крім цього зрадник «зливав» своїм російським кураторам аналітичні зведення щодо ситуації на фронті. Правоохоронці затримали зловмисника на спробі чергової передачі даних росіянам. Цього разу він намагався сповістити їх про оперативну обстановку на одному з напрямків бойових дій.

Під час обшуків за місцями перебування затриманого правоохоронці виявили засоби зв’язку і комп’ютерну техніку, яку він використовував для комунікації з росіянами.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Затриманий повністю визнав свою вину. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, що правоохоронці наклали арешт на оптову партію мінеральних добрив російського та білоруського виробництв. Іноземна продукція зберігалася на території порту, що входить до бізнес-структури підсанкційного олігарха Фірташа. 

Крім того, СБУ зібрала доказову базу на керівника ВАТ «Російські залізниці», який сприяв і продовжує сприяти повномасштабному вторгненню РФ в Україну. Зловмисник залучив 185 російських компаній, які надавали власні вагони, цистерни та платформи для забезпечення логістичних потреб окупаційних військ.

 

Теги: СБУ державна зрада арешт

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