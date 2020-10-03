Від паводків у Ефіопії постраждали близько мільйона людей



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Паводки завдали збитків мільйону місцевих жителів

Паводки у різних регіонах країни спричинили вимушене переселення близько 315 тис жителів

Проливні дощі та спричинені ними паводки у різних регіонах Ефіопії завдали збитків мільйону місцевих жителів.

Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що паводки у різних регіонах країни також спричинили вимушене переселення близько 315 тис жителів Ефіопії. «Проливні дощі спричинили вихід із берегів річок, що разом зі спуском води на основних дамбах сприяло погіршенню ситуації із паводками протягом останніх тижнів», – йдеться у підготовленому Управлінням звіті.

У вересні міністр миру Ефіопії заявив про небачені за останні 30 років опади. За його словами, спричинені зливами паводки подекуди були найбільш руйнівними за останні 100 років.

1 жовтня пожежа пошкодила КПВВ «Станиця Луганська». На контрольно-пропускному пункті вже частково пошкоджено елементи інфраструктури.

Нагадаємо, 30 жовтня у Києві розпочався дощ. За прогнозом синоптиків, дощитиме впродовж 4 днів. У зв’язку з цим дорожні служби готуються до можливих підтоплень на вулицях Києва.

Раніше стало відомо, що на Луганщині через масштабну пожежу евакуюють село Олександрівка Новоайдарського району.

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