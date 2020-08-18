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    Події в Україні

    Прогноз погоди: синоптики розповіли, де сьогодні в Україні дощитиме

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    У вівторок вдень&nbsp;у західних областях очікуються короткочасні&nbsp;дощі та грози - Прогноз погоди: синоптики розповіли, де сьогодні в Україні дощитиме
    У вівторок вдень у західних областях очікуються короткочасні дощі та грози

    У Києві сьогодні без опадів, температура вдень близько 30°

    В Україні у вівторок, 18 серпня, переважатиме суха погода, вдень температура повітря підніметься до 31°.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «18 серпня мінлива хмарність. Вночі місцями на Закарпатті та в Карпатах, вдень у західних областях короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с», – зазначається  у повідомленні.

    Температура вночі становитиме 13-18°; вдень 26-31°, в Карпатах 20-25°.

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    У Києві сьогодні без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.Температура вночі у столиці 16-18°, вдень близько 30°.

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