  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    До України цього тижня повернеться спека

    • Розсилка
    До України цього тижня повернеться спека

    У західних областях найближчими днями прогнозують дощі

    Синоптики прогнозують, що цього тижня в Україні потеплішає, водночас у західних областях пройдуть дощі.

    У понеділок в Україні без опадів. На півдні до +31°, в інших регіонах до +25°...+30°.

    У вівторок на заході України місцями пройдуть дощі. Температура вдень на півдні до +32°.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    До України цього тижня повернеться спека
    До України цього тижня повернеться спека
    До України цього тижня повернеться спека
    До України цього тижня повернеться спека
    До України цього тижня повернеться спека

    У середу, 19 серпня, на заході пройдуть дощі. Найспекотніша погода буде в центрі - до +33°. В інших регіонах до +21°...+32°.

    У четвер в західних областях очікуються опади. Вночі по країні температура +14 ...+20°, вдень до +34°.

    У п'ятницю дощі пройдуть майже по всій країні. Днем в центрі до +33°, в інших регіонах до +32°.

    22 і 23 серпня в Україні без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде на півночі і сході - до +11°, на решті території +12°...+17°. Вдень температура по країні +26°...+32°. У неділю вночі на сході та в центрі температура до +12°, вдень в Україні від +26° до +30°.

    прогноз погоди спека
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ