До України цього тижня повернеться спека



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У західних областях найближчими днями прогнозують дощі

Синоптики прогнозують, що цього тижня в Україні потеплішає, водночас у західних областях пройдуть дощі.

У понеділок в Україні без опадів. На півдні до +31°, в інших регіонах до +25°...+30°.

У вівторок на заході України місцями пройдуть дощі. Температура вдень на півдні до +32°.

У середу, 19 серпня, на заході пройдуть дощі. Найспекотніша погода буде в центрі - до +33°. В інших регіонах до +21°...+32°.



У четвер в західних областях очікуються опади. Вночі по країні температура +14 ...+20°, вдень до +34°.



У п'ятницю дощі пройдуть майже по всій країні. Днем в центрі до +33°, в інших регіонах до +32°.



22 і 23 серпня в Україні без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде на півночі і сході - до +11°, на решті території +12°...+17°. Вдень температура по країні +26°...+32°. У неділю вночі на сході та в центрі температура до +12°, вдень в Україні від +26° до +30°.